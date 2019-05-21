Наградят благодаря посту в соцсетях: контрактник из Бурятии спас трех детей из горящей квартиры

Первый за несколько лет полноценный выходной получил в этот День Победы 33-летний контрактник военной части №65262 Улан-Удэ Александр Палагин. В параде нынче сержант не участвовал, поэтому решил целый день посвятить 4-летнему сынишке Руслану. С утра отец с сыном собирались на центральную площадь города, чтобы посмотреть, как маршируют бравые солдаты и, конечно, посмотреть военную технику.

- Саша, кажется, из подъезда несет дымом, - вдруг сказала жена Александра Марина, когда семья в буквальном смысле переступала порог дома.

Выйдя на лестничную клетку, мужчина увидел, как у квартиры этажом ниже собираются соседки. А из-за запертой двери услышал истошные детские крики.

- Стало понятно, что там пожар, дым-то уже в подъезд валить стал, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Александр Палагин. – Закричал соседкам: «Вызывайте пожарных и несите мне что-нибудь тяжелое!». Одна из бабушек сбегала, принесла выдергу и фонарик. Выломал дверь, а в квартире все, как в тумане. На пороге стоял ребенок лет пяти, весь в поту, в гари, и ревет. Выдернул его оттуда, а соседка мне кричит: «Внутри еще дети есть!».

Так как Александр некоторое время проработал в пожарной команде, он отлично понимал, что из квартиры, наполненной ядовитыми веществами от дыма, самому можно уже не выйти. Контрактник обмотал лицо полотенцем. Гарью заволокло все пространство, пробирался вслепую. Второго, трехлетнего мальчишку, мужчина буквально нащупал, идя на его крик. Третьим малышом в горящей квартире оказался грудничок.

- Он вообще не издавал никаких звуков, - продолжает Александр Палагин. – Даже не помню, как его нашел. Мне еще одна из соседок помогла, она тоже зашла в квартиру. В общем, вытащил детей, тут двое полицейских приехали. Мы принялись тушить огонь. Выстроились цепочкой, соседки наливали в своей квартире воду в тазики и передавали нам. Загасить пожар до приезда спасателей, конечно, не удалось, но очаг немного мы сбили.

Сержант вообще не хотел, чтобы о его поступке кто-то узнал. Но страна должна знать своих героев в лицо. Фото: Личный архив Александра Палагина.

Что могло быть, если бы Александра Палагин вышел на парад на несколько минут раньше, он даже думать не хочет. Если говорить прямо, то дети бы просто задохнулись. Ведь кроме него, спасать ребятишек было некому. Детки остались дома абсолютно одни. Мать заперла их в квартире и ушла по каким-то своим делам. Надолго ли, непонятно. Но даже этого времени детям хватило, чтобы найти в квартире спички и устроить пожар. Один из ребятишек получил небольшие ожоги, другой успел надышаться гарью. Их отвезли в больницу, но сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Когда их мать вернулась, я уже не застал, ушел домой, - говорит Александр. – На парад своего ребенка тоже не повел, так как сам сильно надышался гарью. Еще дня два откашливался. Сказала ли женщина мне спасибо? Сама не подходила. Когда мы с женой собрали и принесли ей вещи для детишек, так как у них все выгорело, она через дверь что-то пробормотала. А на следующий день, мы встретились на лестнице, так она даже не поздоровалась.

О своем поступке Александр Палагин не рассказал ни друзьям, ни сослуживцам. Так бы никто и не узнал о его подвиге, если бы жена Марина не написала пост про этот случай в одном из популярных бурятских пабликов в соцсетях. Александру сразу стали звонить друзья и знакомые.

- Я даже жену попросил удалить этот текст, но было уже поздно, информация разошлась… - говорит Александр.

Узнали о геройстве контрактника и в управлении по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ. На специально собранном брифинге, посвященном увеличению числа пожаров, возникающим из-за детской шалости, заместитель начальника управления Дмитрий Федоров, пообещал, что вскоре отважного военного поощрят.

- Просто я оказался в нужное время в нужном месте, - скромничает Александр. – Главное, что детки живы.