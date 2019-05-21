Мужчина отсудил 95 тысяч за утопленный телефон, доказав, что его раздавила толща воды

- Вот так покатались на лодке по Байкалу! − ужаснулся 51-летний Алексей Копыток, увидев, как его новенький и весьма недешевый смартфон выскользнул из кармана куртки и булькнул в воду. Алексей отдал за него 57 тыс. рублей, но даже года не успел попользоваться покупкой.

- Я искренне думал: «Ничего, отремонтирую за счет страховки, тем более что телефон водонепроницаемый», - рассказал «Комсомолке» Алексей. – Гаджет, к слову, ушел на 40-метровую глубину, со дна его поднимал профессиональный водолаз.

После такого купания смартфон, конечно же, отказал. В сервисном центре огорошили: ремонт не поможет. Ангарчанин надеялся, что в страховой компании возместят цену телефона, однако от мужчины менеджеры открестились: мол, сами виноваты, гаджет поврежден из-за падения, а это не страховой случай, а значит, «за вашу оплошность денег вам не полагается». Другой человек наверняка махнул бы рукой, повздыхал, да и начал копить на новый мобильник. Но не Алексей, ведь он сам юрист и тонкости страхования знает.

− Договоры составляются так, что по ним очень трудно вернуть деньги за технику, сломанную не по вине владельца, − говорит Алексей Копыток. - Например, у меня в документах говорится, что стоимость телефона возместят, если он сломается из-за попадания влаги «при прорыве промышленного трубопровода», но ведь это маловероятно. Зачем нужна страховка, которая ничего не покрывает?

Разобраться в этой истории помогла техническая экспертиза, назначенная судом. Решение: то, что смартфон упал и промок, вовсе не причина поломки. Телефон раздавила толща байкальской воды, а это механическое повреждение, то есть… страховой случай. Это четко прописано в правилах, приложенных к договору.

− Никто не читает документов, напечатанных мелким шрифтом, а страховые агенты, видимо, этим и пользуются, - рассуждает Алексей. - Когда я купил телефон, у меня было такое хорошее настроение от покупки, что я сразу согласился его застраховать - прямо в магазине. Я добросовестно отдал 10% от цены телефона. Значит, компания обязана быть на моей стороне. Для меня иск в суд – не игра, не прихоть, а дело принципа. Ведь я свои обязательства в рамках договора выполнил, и, разумеется, жду, как клиент, такого же отношения к себе.

Судебное разбирательство шло почти год, и в итоге служители Фемиды встали на сторону истца. Страховую обязали выплатить ангарчанину 95 тыс. рублей: страховое возмещение, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Кредитный юрист, арбитражный управляющий Игорь ЛЬГОВ:

Случай из разряда редких

− Страховки - это просто формальность. В них указывают такие случаи, которые на практике не случаются. Либо пишут расплывчато. Поэтому внимательно читайте документы, которые подписываете. Если страховая компания отказывается платить за испорченную технику, а у вас на руках есть договор, страховая премия полностью оплачена и страховой случай совпадает с условиями, то можно смело идти в суд. Расходы на юристов вам потом частично возместят. Другое дело, что телефоны в принципе очень редко застраховывают. Но в данном случае, учитывая цену мобильного в 57 тыс. рублей, это того стоило. А вообще, по таким претензиям мало кто ходит в суд - все-таки это занимает много времени. Случай, конечно, редкий, тем более что вернуть удалось всю сумму.