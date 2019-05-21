2019-05-21T15:06:02+03:00
Происшествия

Украла более 2 миллионов рублей: за интернет-мошенничество жительницу Усолья приговорили к 7 годам лишения свободы

Из-за того, что она одна воспитывает грудного ребенка, по решению суда в тюрьму она отправится не раньше 2033 года
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Украла более 2 миллионов рублей: за интернет-мошенничество жительницу Усолья приговорили к 7 годам лишения свободы.Украла более 2 миллионов рублей: за интернет-мошенничество жительницу Усолья приговорили к 7 годам лишения свободы.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Усольский городской суд огласил приговор по делу 33-летней местной жительницы, которая обманув пять человек, похитила более 2 миллионов рублей. Мошенница завела фейковую страничку в соцсетях, где под видом работника крупного банка выкладывала объявления обещая помочь получить онлайн – кредита на выгодных условиях. Доверчивые люди, соблазнившиеся низкими процентами займа, сами оставляли ей свои заявки, не распознав подвох.

Затем аферистка звонила своим жертвам, конечно же, с «левых» номеров и представлялась менеджером местного отделения банка. Доверчивые сибиряки не подозревали, что сами идут в лапы преступницы, уж больно ловко их собеседница оперировала финансовыми терминами. Поэтому без всяких сомнений рассказывали ей данные своих карт и коды из смс-уведомлений.

- По этой схеме за три месяца мошенница смогла обмануть пять человек, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Похитив у них 2 миллиона 280 тысяч рублей.

Однако, несмотря на меры предосторожности, которые применяла аферистка полицейские вышли на ее след и задержали. Во время судебного заседания 33-летняя женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, частично вернув деньги обманутым сибирякам. А также публично принесла извинения.

Как выяснилось позже, усольчанке уже доводилось побывать на скамье подсудимых. Тогда за аналогичное преступление вместо колонии женщина отделалась условным сроком. На этот раз судья приговорил ее к 7 годам лишения свободы общего режима. Однако отбывать его она отправится не раньше чем в 2033 году, когда младший из троих ее детей достигнет 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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