Украла более 2 миллионов рублей: за интернет-мошенничество жительницу Усолья приговорили к 7 годам лишения свободы

Усольский городской суд огласил приговор по делу 33-летней местной жительницы, которая обманув пять человек, похитила более 2 миллионов рублей. Мошенница завела фейковую страничку в соцсетях, где под видом работника крупного банка выкладывала объявления обещая помочь получить онлайн – кредита на выгодных условиях. Доверчивые люди, соблазнившиеся низкими процентами займа, сами оставляли ей свои заявки, не распознав подвох.

Затем аферистка звонила своим жертвам, конечно же, с «левых» номеров и представлялась менеджером местного отделения банка. Доверчивые сибиряки не подозревали, что сами идут в лапы преступницы, уж больно ловко их собеседница оперировала финансовыми терминами. Поэтому без всяких сомнений рассказывали ей данные своих карт и коды из смс-уведомлений.

- По этой схеме за три месяца мошенница смогла обмануть пять человек, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Похитив у них 2 миллиона 280 тысяч рублей.

Однако, несмотря на меры предосторожности, которые применяла аферистка полицейские вышли на ее след и задержали. Во время судебного заседания 33-летняя женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, частично вернув деньги обманутым сибирякам. А также публично принесла извинения.

Как выяснилось позже, усольчанке уже доводилось побывать на скамье подсудимых. Тогда за аналогичное преступление вместо колонии женщина отделалась условным сроком. На этот раз судья приговорил ее к 7 годам лишения свободы общего режима. Однако отбывать его она отправится не раньше чем в 2033 году, когда младший из троих ее детей достигнет 14 лет.