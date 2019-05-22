Иностранные рабочие не вышли на строительство детсада в Иркутске из-за долгов по зарплате

Видео, как группа из нескольких иностранных рабочих что-то кричит со строящегося детского сада по улице Сосновой в микрорайоне Первомайский, 22 мая, разлетелось по всем иркутским соцсетям. В ролике, снятом случайными очевидцами видно, как строители вместо инструментов взяли в руки плакат с надписью «Верните мои кровавые деньги» (скорее всего, они имели ввиду «кровные») и начали выдвигать какие-то требования на своем языке. Позже выяснилось, что таким образом, рабочие попытались привлечь внимание к долгам по зарплате.

- 22 мая рабочие действительно не вышли на строительство детсада, объяснив это задолженностью по оплате труда, - подтвердили в пресс-службе администрации Иркутска. – Эта ситуация возникла в связи с неоплатой денежных средств профильными министерствами Иркутской области, в том числе транзитных федеральных денег муниципалитету. Всего, по строительству детсадов в Первомайском, а также на улице Зимней задолженность перед Иркутском на сегодня составляет более 100 млн рублей.

Свою версию, почему рабочие, не вышли на работу, выдвинули и в областном Правительстве, где также прокомментировали инцидент на стройке.

- Финансирование осуществлялось по графику, - рассказывают в пресс-службе Правительства Иркутской области. - Но в начале 2019 года Министерство финансов России внесло новые требования. Теперь каждый субъект должен заключить дополнительное соглашение с детализацией всех объектов строительства. Министерство образования Приангарья подготовило все документы и направило их в Москву. Деньги на данный объект уже получены регионом. Сейчас завершается работа по заключению дополнительного соглашения. Как только оно будет заключено, финансирование продолжится.

Подключился к расследованию и следственный комитет.

- Начата доследственная проверка по статье "Невыплата заработной платы", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, власти уверяют, что строительство нового детского сада на 350 мест в микрорайоне Первомайский, будет продолжено. Дошкольное учреждение построят в срок, то есть до конца 2019 года. По проекту, в трехэтажном здании оборудуют музыкальный и спортивный залы, бассейн, кабинеты психолога и логопеда, медицинский, хозяйственные и административные помещения.