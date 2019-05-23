2019-05-23T11:24:54+03:00
Происшествия

Самосуд в бурятской деревне: глава села до смерти избил местного жителя, отсидевшего за изнасилование

На днях он услышал приговор суда
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самосуд в бурятской глубинке: глава села до смерти избил местного жителя, отсидевшего за изнасилованиеСамосуд в бурятской глубинке: глава села до смерти избил местного жителя, отсидевшего за изнасилованиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Громкий скандал разразился в бурятском селе Верхний Торей с населением всего в 500 человек, в марте 2018 года. Тогда глава села вместе с двумя своими друзьями жестоко избил 56-летнего мужчину и бросил его умирать у порога его же дома.

Началась эта история, когда местные жители узнали о том, что в село из Улан-Удэ вернулся их бывший односельчанин. Недавно он освободился из тюрьмы за изнасилование и убийство и на 10 дней приехал в Верхний Торей, чтобы навестить свою престарелую мать. Бывшие соседи, возвращению земляка с криминальным прошлым, конечно, не обрадовались. Свое недовольство и опасения они сразу выразили 38-летнему главе села Игорю Навринову (имя и фамилия изменены. прим. Ред.). Тот полностью поддержал односельчан и встретившись с незваным гостем, посоветовал ему как можно скорее уехать и больше не появляться. Мужчина этой просьбе, а точнее требованию не внял и задержавшись еще на неделю, продолжил спокойно расхаживать по улицам деревни.

За это, глава поселения решил проучить его лично. Вечером, 10 марта, изрядно охмелев после застолья с двумя своими друзьями, Игорь Навринов вместе с ними приехал к дому бывшего земляка и вызвал его на улицу для разговора. Но беседовать они и не собирались. Когда мужчина вышел во двор, троица, накинулась на него в полном составе и начала жестоко избивать руками и ногами по голове. Каким-то чудом ему удалось вырваться, но далеко убежать он не смог. За оградой мужчину догнали, вновь повалили на землю и продолжили колотить. Остановились, лишь, когда поняли, что жертва не дышит. Тогда приятели отнесли бездыханное тело к его дому.

- Чтобы отвести от себя подозрения, они сказали сожительнице избитого мужчины, что якобы нашли его в таком состоянии на улице, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Женщина не поверила и вместе со скорой помощью, вызвала полицию.

Врачам спасти жизнь мужчины не удалось, он скончался от травм головы и многочисленных переломов ребер с повреждением внутренних органов. В этот же день задержали главу села и его подельников. Их обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего». Следствие длилось чуть больше года, преступникам грозило до 15 лет лишения свободы, но максимального срока им удалось избежать. Окончательный приговор суда они услышали на днях.

- Навринов отправится в колонию строгого режима на 7 лет 6 месяцев, - продолжают в пресс-службе СУ Ск России по Иркутской области. – Его подельники будут отбывать наказание там же 7 лет 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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