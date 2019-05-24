Губернаторский дневник 2019: сто школьников Иркутской области получили дневники с автографом Сергея Левченко

Девочки – в белых фартуках и с пышными бантами, мальчики – в рубашках и пиджаках. Нарядные школьники, краснея от волнения и восторга, по очереди выходят и принимают из рук Сергея Левченко заветный подарок − дневник с его подписью. Для них это честь, но заслуженная.

Итак, проект «Губернаторский дневник» проводит Иркутский фонд культуры при поддержке правительства Иркутской области и «Комсомольской правды» уже в третий раз. В этом году старт мы дали в январе, когда в газете «Комсомольская правда» опубликовали специальный бланк. Школьники вырезали его, указывали количество пятерок по всем предметам за первое учебное полугодие, затем бланк заверяли подписью директора и печатью школы и отправляли к нам в редакцию. Всего около месяца мы собирали заявки, и какой невероятный отклик получили! За небольшой срок в «Комсомолку» пришло 1196 заявок от ребят из разных уголков Иркутской области! Победителями стали 100 школьников – те, у кого пятерок в дневнике больше. Лучших определили в четырех возрастных категориях: среди учеников 2–4-х, 5–6-х, 7–9-х и 10−11-х классов.

В числе заветной сотни победителей - второклассник Ярослав Копылов из Усолья-Сибирского. Он получает губернаторский дневник второй год подряд. Неудивительно, ведь в его дневнике нет ни одной четверки. И сегодняшняя церемония награждения школьнику запомнится особенно, ведь у него − двойной праздник.

Ярослав Копылов принимает двойные поздравления - он не только второй раз получает дневник от губернатора, но и отмечает день рождения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

− У меня сегодня день рождения, самый лучший в жизни! – радостно говорит Ярослав. – Очень рад, что меня поздравил губернатор. Теперь буду учиться еще прилежнее. Кстати, самые мои любимые предметы – русский, математика, чтение и информатика. А еще мне нравится техника, мечтаю стать авиаконструктором.

На награждение приехали ребята из отдаленных районов. Например, шестиклассник Илья Погребной − из поселка Чунский.

Шестиклассник Илья Погребной очень волновался перед встречей с губернатором.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

− Так волнительно побывать на встрече с губернатором, − рассказывает Илья. – Это очень ответственно, потому что отличников в нашем районе много, а выбрали именно меня. Нужно вести себя достойно.

Отличники со всего региона получили заветные дневники, а затем фотографировались с губернатором.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Действительно, это похвала высокого уровня, и получить ее престижно. Будет, чем поразить одноклассников! Впрочем, отличники – ребята скромные.

− Одноклассники и учителя даже не знают, что я поехала получать дневник с автографом губернатора, вернусь – удивлю, − улыбается десятиклассница Юнона Скуматова из села Шеберта, что в Нижнеудинском районе. – Приятно, что смогла выйти на такой уровень, для сельских школ это довольно сложно.

Юнона Скуматова приехала за дневник с автографом губернатора из села Шеберта, что в Нижнеудинском районе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не бывает ничего невозможного, если прилагать усилия. Собравшиеся на награждении ученики – целеустремленные, серьезные, ответственные. Вот, например, Валерия Залесская из Иркутска учится только во втором классе, но уже точно знает, чего хочет в будущем.

− У меня будет свой бизнес, мне интересна торговля, − твердо говорит Лера. – Родители учат меня, что нужно быть ответственной, поэтому я отличница. А вообще, классно, что благодаря хорошим отметкам можно побывать на таком важном мероприятии.

Отличница Валерия Залесская уже твердо знает, чего хочет в будущем.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» от всей души поздравляет победителей акции. А всем участникам желает не отчаиваться и пробовать свои силы в следующем учебном году! Четвертому «Губернаторскому дневнику» быть!

Вот как выглядит школьный дневник с автографом губернатора Сергея Левченко.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Список победителей смотрите здесь.