Хотела помолодеть и убрать морщинки, а после пластической операции страшно выйти на улицу без черных очков

В одну из частных клиник Иркутска Галина (она просит не называть ее фамилию) пришла в мае 2017 года сделать подтяжку. Женщина и в 50 лет хотела выглядеть шикарно. К выбору врача подошла основательно: хотелось лечь под нож опытного хирурга (все-таки «пластика» удовольствие дорогое), у которого промахов не бывает. Почитав отзывы, сибирячка направилась к одному из лучших в городе докторов. В очередь к нему пациенты записываются за несколько месяцев.

К слову, в досье медика значится почти 15-летний опыт в пластической хирургии, стажировка в зарубежных клиниках, прекрасные отзывы помолодевших пациенток. В клинике Галине озвучили счет - 152 тысячи рублей, а потом последовала первая консультация.

- Врач показала мне фотографии своих пациентов, как они выглядели до и после операции, - рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске Галина. - Да, разница была ощутима. Я поверила хирургу. Она мне в дополнение к коррекции овала лица посоветовала сделать блефаропластику - убрать морщинки под глазами. Мол, без этого никак не обойтись, потому что после подтяжки они появятся.

Договор заключен, консультация пройдена, и вот сама операция. По словам Галины, вместо 3 - 4 часов она длилась более шести. Когда отошла от наркоза, то первым делом посмотрелась в зеркало: глаза воспалены, кожа стянута. Но поскольку после операции прошло совсем немного времени (ведь мог быть естественный отек), то значения этому не придала.

Но шли дни… месяцы, а синяки и отеки не проходили. Врач просила подождать, мол, все пройдет. Галина же заподозрила неладное и пошла на прием в другую клинику, чтобы получить независимую консультацию.

- Тот врач объяснил мне, что после проведенной блефаропластики у меня возник побочный эффект, а именно выворот век (изменение нормального положения краев складок кожи вокруг глаз), - рассказывает женщина.

Как Галина выглядела до операции и как после. Фото: личный архив героини публикации.

Так для Галины началось хождение по мукам. Хирург говорила, что «нужно набраться терпения», «на восстановление уйдет до 8 месяцев», а женщине становилось только хуже. К нелицеприятному косметическому эффекту (нижнее веко левого глаза полностью отвисло) добавились проблемы со здоровьем. От жжения и чувства, что в глазу что-то есть, не спасали ни одни капли. Зрение упало. Более того, появилась боль. И вот уже два года Галина не выходит на улицу без черных очков.

- Мы составили претензию клинике, чтобы урегулировать спор миром, - говорит адвокат Галины Вероника Петрова. - Предложили выплатить компенсацию морального вреда, чтобы пациентка смогла провести операции у других специалистов. Ответа не получили. Тогда обратились в Росздравнадзор Иркутской области. Специалисты провели проверку и подтвердили, что были нарушения. Документы у нас есть, мы уже передали их в следственный комитет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

- Да, после блефаропластики женщине был поставлен диагноз «выворот нижнего века», - подтвердили «КП» в СУ СК России по Иркутской области. - Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. После ее окончания станет ясно, есть ли вина врачей клиники. Стоит отметить, что с заявлением на некачественное оказание услуги женщина обратилась к нам спустя почти два года после операции.

Кстати, ждут окончания экспертизы и в самой клинике. Из-за врачебной тайны хирург от комментариев отказалась, но высказался юрист медучреждения.

- Операция прошла в штатном режиме, - говорит он. - Возможные осложнения, в том числе и выворот век, в договоре были прописаны, как и пункт о том, что до полного восстановления посещать иных специалистов нельзя. И еще, если операция действительно неудачная, пациент обращается с претензией сразу, а не через два года.

Ну а пока Галина вынуждена терпеть боль. Другие врачи говорят, что помочь ей может сложная операция, которую должны проводить вместе с окулистом. Правда, до окончания судмедэкспертизы на хирургическое вмешательство женщина не решается. Расследование продолжается.