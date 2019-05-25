Ярослав- следопыт: как пятиклассник выследил грабителя, который украл смартфон у его друга

Как заправский сыщик вычислил, а потом и выследил вора 11-летний мальчишка из Иркутска. Пятиклассник из школы №49 провел расследование грамотно, в прямом смысле слова "по горячим следам". И осторожно, ни разу не подвергнув себя ненужному риску. Что ж. Если Ярослав Гарипов, закончив школу, и не пойдет на службу в полицию, находчивость, сообразительность и смелость в жизни ему точно пригодятся.

- Ярослав вместе с другом Сашей находился на школьной спортивной площадке, - рассказывают обстоятельства дела в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Ребята решили позаниматься на турниках и сложили куртки, на которые один из мальчиков положил телефон. Несколько минут спустя школьники заметили, что гаджет пропал.

Что делать? Саша позвонил родителям и вместе с ними поехал в отдел полиции. А Ярослав решил провести расследование. Он рассудил, что за несколько минут телефон вместе с вором не мог далеко уйти, а людей на школьной площадке а улице Мира в Иркутске-2 было немного. Во дворе одного из домов пятиклассник и увидел парня, который стоял на спортивной площадке незадолго до исчезновения телефона приятеля. Он тут же набрал номер его родителей, а сам незаметно проследил за неизвестным.

Через несколько минут полицейские задержали 21-летнего иркутянина. У мальчишки оказался зоркий глаз - телефон был у неизвестного. Его вернули владельцу.А вору придется отвечать за кражу. Полиция собирается наградить 11-летнего следопыта, вычислившего преступника.