2019-05-27T14:22:57+03:00
Дом. Семья

Приняла в свою семью: кошка Даша в иркутской зоогалерее исцелила раненого бельчонка

Зверек, окруженный кошачьим теплом и лаской, быстро пошел на поправку
Любовь АРБАТСКАЯ
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Воспитала, как родного: кошка Даша в иркутской зоогалерее исцелила раненого бельчонка. Фото: иркутская зоогалерея в соцсетях.Воспитала, как родного: кошка Даша в иркутской зоогалерее исцелила раненого бельчонка. Фото: иркутская зоогалерея в соцсетях.
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Неделю назад в иркутскую зоогалерею из Ангарска привезли крохотного бельчонка. Беднягу скинули с дерева вороны, пытались склевать. От сильного ушиба у зверька полностью отказали задние лапки.

Казалось бы, остается надеяться только на чудо, что пушистый выздоровеет. И вот оно свершилось! А все благодаря кошке Даше, которая приняла малыша в свою семью как родного. Кормила молочком, грела под теплым боком, даже массаж лапками делала.

− Даже люди не смогли бы сделать такой тонкий массаж, кошка вылизывала бельчонка, улучшала ему кровообращение, − удивляется в разговоре с «Комсомолкой» координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.− Буквально на 4-5 день бельчонок зашевелил лапками, а через неделю он уже стал бегать по ящику, в котором сидел. Свершилось невероятное!

Воспитала, как родного: кошка Даша в иркутской зоогалерее исцелила раненого бельчонка. Фото: иркутская зоогалерея в соцсетях.

Воспитала, как родного: кошка Даша в иркутской зоогалерее исцелила раненого бельчонка. Фото: иркутская зоогалерея в соцсетях.

Сейчас бельчонок, которого назвали Котиком, живет в отдельной клетке. Самое тяжелое время позади, и теперь он восстанавливается не по дням, а по часам. Уже через месяц грызун станет веселым и активным, словно никаких травм и не было. Людмила говорит, что в зоогалерее это первый случай, когда сильно раненый зверек так быстро пошел на поправку – спасибо кошке Даше и ее котятам.

Кстати, пользователи соцсетей, увидев фотографии необычного семейства, умилились. «Чудесная история со счастливым концом», «Кошечка-Мама с большой буквы», − писали в комментариях.

И это не единственная подобная история, когда кошка усыновила бельчат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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