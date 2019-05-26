2019-05-26T15:32:34+03:00
Общество

"Я поступил по-мужски": пятиклассник выследил вора, укравшего смартфон у его друга

11-летний Ярослав Гарипов из Иркутска преследовал грабителя, пока его не задержала полиция
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Я поступил по-мужски": пятиклассник выследил вора, укравшего смартфон у его друга. Фото: из архива героев."Я поступил по-мужски": пятиклассник выследил вора, укравшего смартфон у его друга. Фото: из архива героев.
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- Ой, телефон украли! - закричал школьник Саша, увидев, что гаджет, только что лежавший на скамейке, исчез. Мальчик вместе со своим другом Яриком гулял на школьной спортивной площадке - подтягивались на турниках. Народу вокруг было не так уж много, но кто прихватил дорогостоящий телефон, ребята не видели. Саша первым делом позвонил родителям и вместе с ними поехал в полицию.

А Ярослав решил провести собственное расследование. Прошелся по соседним дворам - не мог же преступник далеко уйти - и вдруг увидел взрослого парня, который занимался рядом с ними на турниках, но потом куда-то пропал.

- А ты случайно у моего друга телефон не брал на школьном дворе? - прямо спросил пятиклассник у 21-летнего парня.

- Нет, что ты, у меня только мой, - выпалил парень. А у самого глаза так и бегают, нервничает, суетится. И вдруг как побежал! Ярослав - за ним. На ходу позвонил родителям Саши, обрадовал, что телефон, кажется, нашелся.

"Вор бежит в сторону рощи, я попытаюсь его как-нибудь задержать", - твердо говорил в трубку мальчик. Словом, Ярик вел себя как настоящий сыщик. Загнал грабителя в дальний угол рощи, тянул время. Через пару минут подоспели полицейские. Остановили парня, заглянули в его рюкзак, а там - украденный смартфон за 30 тысяч рублей. Гаджет тут же вернули довольному Саше, а вора задержали.

Возможно, в будущем Ярослав станет полицейским, как и его отец. Фото: из архива героев.

Возможно, в будущем Ярослав станет полицейским, как и его отец. Фото: из архива героев.

Ярослава теперь наградят за смелость, решительность и неравнодушие к чужой беде. Его мама Юлия Гарипова рассказывает, что сын всегда готов прийти на помощь.

- За девочек заступается, детишек любит, в общем, добрый, внимательный мальчишка, родственники и знакомые всегда восхищаются его поступками, - рассказывает "Комсомолке" Юлия. - Учеба ему дается легко. Но главное увлечение Ярослава - спорт, он мечтает стать чемпионом мира по боям без правил.

О карьере стража порядка Ярик пока не задумывался, но наверняка все еще впереди. Да и есть, с кого брать пример: папа у него работает в полиции. Смелое, решительное поведение для мальчика - в порядке вещей.

- Родители Саши хотели что-нибудь подарить Ярику в благодарность за найденный смартфон, но он наотрез отказался, - рассказывает мама юного героя. - Говорит, что просто поступил по-мужски, так, как должен был.

ИСТОЧНИК KP.RU

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