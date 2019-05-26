2019-05-26T15:33:47+03:00
Звезды

"Ну-ка, все вместе": ангарчанка Мария Кирпичева заняла второе место в вокальном шоу

Девушка блестяще исполнила песню "Я то, что надо"
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Ну-ка, все вместе": ангарчанка Мария Кирпичева заняла второе место в вокальном шоу. Фото: vmeste.russia.tv."Ну-ка, все вместе": ангарчанка Мария Кирпичева заняла второе место в вокальном шоу. Фото: vmeste.russia.tv.
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- Ангарск смотрел, переживал, аплодировал и пел вместе с тобой, Маша! - пишут в соцсетях восторженные сибиряки. - Сказочная, зажигательная, глаз не оторвать!

На отборочном этапе вокального шоу "Ну-ка, все вместе", которое вел Сергей Лазарев, Мария Кирпичева получила рекордные 100 баллов. В финале девушка была решительно настроена на победу. Мария в самом деле блестяще выступила и покорила жюри. Вот оно, заслуженное второе место! Марию обошел только один участник шоу - Андрей Лисовский из Сочи.

Кстати, в финале музыкального конкурса был еще один наш земляк, Фахриддин Хакимов, который несколько лет жил в Иркутске. Он исполнил песню под названием "Тут и там". И пусть победу одержал другой, в любом случае, участие в таких шоу наверняка приносит только отличные эмоции.

- Гордимся нашими талантливыми земляками! - пишут сибиряки в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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