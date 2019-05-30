2019-05-30T12:03:10+03:00
Происшествия

В Улан-Удэ ветром сорвало батут: пострадали пятеро детей

Четверо ребятишек находятся в реанимации, один в травматалогии [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Улан-Удэ ветром сорвало батут: пострадали пятеро детей. Фото: соцсетиВ Улан-Удэ ветром сорвало батут: пострадали пятеро детей. Фото: соцсети
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Надувной батут с прыгающими на нем детьми перевернулся на улице Терешковой в центре Улан-Удэ. По предварительной информации, произошло это из-за сильного порыва ветра. Играющие ребятишки попадали прямо на асфальт.

Батут с детьми снесло порывом ветра в Улан-Удэ.Видео: компания "Тивиком"

Видео: предоставлено компанией "Тивиком"

- Пострадали четверо детей в возрасте от 3 до 7 лет, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Все они доставлены в больницу. Точный диагноз неизвестен. По предварительной версии, у ребятишек травмы и ушибы. У одного из них перелом. Информации о том, что кто-то из детей находится в тяжелом состоянии, у нас нет. С владельцами батута уже работают полицейские. Проводится проверка

В пресс-службе минздрава Бурятии сообщили, что пострадавших пятеро. Им по 3, 4, 6 и 7 лет. Четверо ребятишек находятся в реанимации, один в травматологии.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Добавим, что в детскую республиканскую клиническую больницу, куда госпитализировали пострадавших детей, уже выехал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. Он пообщается с ребятами и их родителями, а затем сообщит о точном состоянии пострадавших. Подключился к расследованию инцидента и следственный комитет Бурятии. На место выехал дежурный следователь следственного отдела по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии.

Вскоре на место ЧП должны также приехать председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасия Кузовлева и председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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