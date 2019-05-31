Виктория Дворниченко: Россиянам не хватает культуры здоровья и ответственного отношения к себе

Сегодня на Земле существует сразу две международные даты, посвященные борьбе с курением - это Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября. Суть этих печальных «праздников» заключается в попытке снизить распространенность этой пагубной привычки, а также привлечь к борьбе с курением представителей различных организаций, социальных слоев, врачей различных специальностей. Также эти дни призваны повысить осведомленность граждан о вреде курения - и об этом мы беседуем с главным врачом ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», доктором медицинских наук, профессором Викторией Дворниченко.

- Огорчает, что в последнее время среди курильщиков становится все больше молодежи и представительниц прекрасного пола, - констатирует наша собеседница. - Это бросается в глаза даже на улицах: женщины, особенно молодые, не заморачиваются поиском специально отведенных мест для курения, а, ничуть не стесняясь, дымят там, где им захочется. И делать им замечания, как правило, бесполезно: она, видите ли, взрослый человек и живет своей взрослой жизнью. Видя все это, уже не удивляешься тому, что статистика отмечает рост злокачественных образований именно у женщин: и в легких, и в пищеводе, и в других локализациях.

Однако в целом рак легких, долгое время удерживавший пальму первенства в Иркутской области и в стране в целом, там и там отступил на второе место, пропустив вперед рак кожи и меланому. Но расслабляться и праздновать победу еще рано. Так, в 2016 году в Приангарье зафиксировано 49,9 случая заболевания раком легкого на 100 тысяч населения, в 2017-м заболеваемость сократилась до 47 случаев, но в прошлом году опять произошел рост - до 53 случаев на 100 тысяч населения.

- Однако дело тут не только в курении, - объясняет Виктория Дворниченко. - Например, в последнее время довольно сильно изменились привычные вирусные инфекции - они стали более «злыми», увеличилось число заболеваний пневмонией. К тому же многие стараются переносить грипп и ОРВИ на ногах, теряя при этом часть легкого, где образуются фиброзы, что в конечном итоге может привести к возникновению злокачественных опухолей. В итоге мы и получаем рост заболеваемости. И это очень печально, ведь рак кожи, вышедший на первое место в онкологической статистике, лечится гораздо проще, чем рак легких.

Рак легкого формируется очень небыстро - в течение 15 - 20 лет. Таким образом, теоретически у каждого курильщика есть время и чтобы бросить курить, и чтобы обнаружить протекающий в организме опухолевый процесс на ранних стадиях. Однако чаще всего рак легкого выявляется уже в запущенной форме. Дело в том, что диагностировать эту болезнь, пока она находится в зародыше, довольно сложно. Зачастую для этого оказывается недостаточно не только флюорографии, но и сделанной в двух проекциях рентгенографии - гораздо лучшие результаты дает компьютерная томография. Но и она должна быть выполнена очень профессионально, а не «для галочки». Полученные снимки в идеале должны быть прочитаны не одним врачом, а как минимум двумя - это значительно повышает объективность обследования.

- Все эти исследования должны грамотно и компетентно выполняться во всех поликлиниках и больницах общей лечебной сети, - говорит главврач онкодиспансера. - Готовы заниматься этим и мы: по субботам каждый желающий может пройти платную диагностику легких и гортани, предстательной железы и любых других локализаций. А в следующем году надеемся, наконец, достроить Центр профилактики рака, где такие платные обследования будут доступны в любой день недели. Проводить их станут наши ведущие практикующие врачи. Конечно, платная диагностика сегодня по карману далеко не каждому, поэтому мы думаем о системе скидок и о том, как помочь тем же пенсионерам обследоваться в рамках системы обязательного медицинского страхования - проще говоря, по полису.

Так называемые развитые страны уже давно осознали важность ранней диагностики. Ее там насаждают на государственном, законодательном уровне. Например, в Японии, где особенно остро стоит проблема с раком желудка, любая компания, сдающая налоговую отчетность, обязана присовокупить к этой документации и список сотрудников, прошедших профосмотр и, в частности, эндоскопическое обследование. Причем эти обследования проводятся отнюдь не формально: врачи если не головой, то уж лицензией точно отвечают за их результаты. В итоге 95% опухолей желудка выявляется там на 1-й стадии.

Примерно так же обстоят дела с раком молочной железы в США: государство жестко принуждает своих граждан заботиться о здоровье. Если женщина, у которой выявлена опухоль молочной железы, не проходила ежегодную маммографию, то весьма дорогостоящее лечение она оплачивает из собственного кармана - медицинская страховка в этом случае не действует.

- Конечно, нельзя сказать, что наше российское государство бездействует в отношении рака легкого. Сначала была запрещена реклама табачных изделий на телевидении, в печатных СМИ и интернете, затем на сигаретных пачках появились предупреждающие надписи и страшные картинки, пугающие курильщиков различными проблемами со здоровьем, потом законодательно запретили курение в общественных местах, после этого обязали торговые организации убрать со всеобщего обозрения табачные изделия, спрятав их в специальные закрытые шкафы. Однако, невзирая на все эти меры, у россиян до сих пор явно не хватает культуры здоровья и ответственного отношения к себе, - резюмирует Виктория Дворниченко.

КСТАТИ

Пройти расширенное обследование на платной основе можно по субботам в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». Здесь существуют и комплексные программы диагностики на все виды рака (а не только тех, что возникают в кишечнике): отдельно для мужчин и женщин с возрастной разбивкой - до 40 лет и после этого рубежа. Необходимые исследования можно пройти как индивидуально, так и коллективно (по договору с предприятием).

Индивидуальная запись на обследование производится по телефону 8 (3952) 214-220, по этому же телефону принимаются заявки от предприятий на проведение медицинского осмотра коллектива. Подробности можно узнать на сайте http://irkood.ru, в разделе «Пациенту», рубрика «Профилактика».

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По данным Всемирной организации здравоохранения, от пагубного воздействия табака на организм человека ежегодно умирает около 6 миллионов жителей планеты.

12% из них - некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма, причем половина этих пассивных курильщиков - дети.

70% умерших от ишемической болезни сердца и инсульта - курящие и употребляющие алкоголь люди.

От курения в России ежегодно умирает более 300 тысяч человек.