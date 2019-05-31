Пять наивных вопросов о том, нужно ли приватизировать теплицы

Закон о садоводстве и огородничестве, который вступил в силу в этом году, всполошил дачников. У многих появились вопросы: что можно строить на своих сотках и нужно ли все оформлять в собственность? Особенно любителей «копаться» в грядках интересует, как быть с теплицами. «Комсомолка» вместе с управлением Росреестра по Иркутской области отвечает на пять наивных вопросов читателей по этой теме.

1. Обязательно ли оформлять теплицу в собственность?

Приватизировать свои хозяйственные постройки, в том числе теплицы, или нет, − это личное дело каждого дачника. Закон о садоводстве и огородничестве никого не обязывает это делать.

2. Оштрафуют ли меня, если я не захочу приватизировать постройку?

Специалисты успокаивают: никаких проверок и штрафов за то, что кто-то не оформит теплицу в собственность, точно не будет. В этом нет необходимости. Так что можно спать спокойно.

3. На любую теплицу можно зарегистрировать права?

Нет. По закону, приватизируют только те теплицы, которые построены на садовых участках. У огородников, увы, такой возможности нет. Кроме того, вашу теплицу сначала должны признать объектом недвижимости.

4. Как определить, что теплица – это недвижимость?

Есть два главных признака: теплица построена на фундаменте, и ее нельзя перенести в любое другое место, при этом не сломав. Насколько прочно постройка стоит на земле, определяет кадастровый инженер.

Кроме того, теплица является недвижимостью, если у нее есть стены, полы, крыша, перегородки и перекрытия. Внутри должно быть проведено электричество и трубы. Если всего этого нет, то теплицу вряд ли признают недвижимостью.

5. Куда обращаться, чтобы зарегистрировать права на постройку?

Пожалуй, самый удобный вариант − заполнить специальные бланки на сайте Росреестра и отправить их в электронном виде. Сэкономите и время, и деньги: приватизацию сделают в течение дня, а госпошлина обойдется дешевле на 30%.

Но если вам привычнее поговорить со специалистами лично, приходите с заявлением в Росреестр или любой офис МФЦ. Если ваша теплица уже на кадастровом учете, не забудьте взять эти документы с собой.