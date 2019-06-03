2019-06-03T09:14:36+03:00
Общество

Жаркие танцы дворников на набережной Ангары повеселили сибиряков

Они отожгли под музыку сидящих поблизости кришнаитов [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жаркие танцы дворников на набережной Ангары повеселили сибиряков. Фото: скриншот видео группы Инцидент Иркутск.Жаркие танцы дворников на набережной Ангары повеселили сибиряков. Фото: скриншот видео группы Инцидент Иркутск.
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Не флешмоб и не пиар-акция, а просто душевный порыв. В соцсетях набирает популярность ролик, на котором два дворника танцуют под музыку из колонок отдыхающих иркутян.

-Молодцы! Зарядили потрясным настроением, - такие восторженные комментарии можно найти в комментариях под видео.

Видео танцев на набережной Ангары в Иркутске.Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"

На ролике необычный дуэт в ярких рабочих жилетах танцует зажигательные танцы под музыку на набережной реки Ангара в Иркутске. Прямо посреди пешеходной тропинки под взгляды удивленных иркутян, двое мужчин пускаются в пляс. Притопывая и размахивая руками, жизнерадостные рабочие, за которыми наблюдали около 20 человек, на радость публике выписывают незамысловатые пируэты.

- Все правильно, главное, чтобы танец шел от сердца, - одобрительно отзываются жители Иркутска о движениях мужчин.

Всего за пару дней видео набрало более 60 тысяч просмотров. В обсуждениях иркутяне пишут, что теперь ждут продолжения и надеются увидеть и другие танцевальные приключения яркого дуэта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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