2019-05-31T06:10:06+03:00
Общество

Стобалльники ЕГЭ из Иркутска: «Перед экзаменом не мойте голову и пейте побольше воды»

Отличники, получившие высокие оценки в прошлые годы, дают советы нынешним выпускникам
Любовь АРБАТСКАЯ
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Стобалльники ЕГЭ из Иркутска: «Перед экзаменом не мойте голову и пейте побольше воды»Стобалльники ЕГЭ из Иркутска: «Перед экзаменом не мойте голову и пейте побольше воды»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первые ЕГЭ 2019 в Иркутске уже прошли. Но впереди у одиннадцатиклассников еще много испытаний. Кто-то не спит ночами, надеясь вызубрить все подряд, кто-то спокойно отдыхает, надеясь на удачу. Всего в этом году в нашем регионе сдают экзамены 15457 учеников. Всем хочется получить наивысший балл, но как? Секретами отличных результатов делятся те счастливчики, кто в прошлые годы получали на ЕГЭ по 100 баллов.

Так, иркутянин Михаил Блудов в 2017 году отличился сразу на двух сложнейших экзаменах – математике и информатике. Теперь он учится на математика в Санкт-Петербургском госуниверситете.

− Удивительно, но баллы ЕГЭ при поступлении в вуз мне не пригодились, − рассказывает Михаил. – Помогли победы на олимпиадах, у нас практически весь курс так поступил. Поэтому старшеклассникам я советую почаще участвовать в олимпиадах. Ну а выпускникам скажу так: для отличного результата перед экзаменами необязательно учить все подряд. Нужно знать основные формулы и приемы, а как решать задачки – это уже дело техники, которую легко развить. По-моему, труднее всего – быть внимательным, не ошибаться в подсчетах. Ну и не забывайте про приметы: не стоит мыть голову и бриться перед экзаменом.

Стобалльник ЕГЭ Михаил Блудов советует перед экзаменом не мыть голову и не бриться. Фото: соцсети.

Стобалльник ЕГЭ Михаил Блудов советует перед экзаменом не мыть голову и не бриться. Фото: соцсети.

Кирилл Антонов показал точно такие же результаты на ЕГЭ по тем же предметам, только в 2016 году. Но уезжать из родного города он не стал, поступил в Институт математики, экономики и информатики ИГУ. Конечно же, на бюджет.

− Накануне экзаменов уже поздно советовать, как надо готовиться, − улыбается Кирилл. – Но есть кое-какие хитрости, которые помогут лучше соображать во время экзамена. Пейте побольше воды и не переедайте сладкого! Так мозг будет работать лучше.

Вместе с Кириллом Антоновым в тот же вуз поступила еще одна стобалльница – Софья Евсеева. У нее был отличный результат по русскому языку. Экзамен по русскому языку, кстати, совсем скоро – 3 июня.

− Главное – не волноваться, − уверена Софья. – Не стоит всю ночь перед экзаменом крутить в голове правила, лучше пораньше ложитесь спать. На самом экзамене делайте мини-перерывы, думайте о чем-то приятном. Голова отдохнет, и вы свежим взглядом проверите себя на ошибки. А еще, когда пишете сочинение, избегайте сложных предложений, где куча запятых.

Софья Евсеева уверена, что главное - не волноваться и выспаться перед экзаменом. Фото: соцсети.

Софья Евсеева уверена, что главное - не волноваться и выспаться перед экзаменом. Фото: соцсети.

Еще один студент ИГУ, Владислав Кондаков, получивший 100 баллов на экзамене по математике три года назад, уверен, что ЕГЭ − один из самых важных этапов в жизни.

−Чем выше баллы, тем больше у вас будет вариантов, в какой вуз поступать, − говорит Владислав. – Советую не переживать до потери сознания, но и чересчур расслабляться не стоит. Соберите волю в кулак, будьте уверены в себе и все получится!

ИСТОЧНИК KP.RU

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