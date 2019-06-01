День города Иркутска 2019: прямая онлайн-трансляция

В Иркутске праздник! И хмурым пасмурным днем, дождем нас не возьмешь, настроение не испортишь. С самого утра начинаются праздничные мероприятия в сквере Кирова. Первого июня у нас один из самых любимых летних праздников - День города Иркутска 2019! И пусть дата некруглая - в этом году Иркутску стукнуло 358 лет, кого это смущает? Да никого! Заранее планируйте, на что хотите посмотреть, чтобы везде успеть.А для вас "Комсомолка" приготовила подарок - это прямая онлайн-трансляция.

Итак, торжества пройдут на трех площадках. Начнется все в 10.00 на площади у памятника Александру II. А завершится - ярким салютом в 22.45 на Нижней Набережной.

А днем иркутян ждут концерты настоящих звезд Игоря Бутмана, группы "Чайф" и Татьяны Овсиенко. В шатрах, под открытым небом! Не перепутайте Первые двое любимцев публики выступят в 19.00 в сквере Кирова, а Татьяна Овсиенко - в 18.00 на площади у памятника Александру II.

Ну и, конечно, без бразильского по накалу карнавального шествия на улицах День города Иркутска 2019 представить сложно. Традиция! И оно состоится. Для вас - прямая онлайн трансляция. Полное расписание и план мероприятий смотрите здесь.

Имейте в виду: 1 июня будет перекрыт почти весь центр. Практически невозможно будет проехать по улице Ленина вокруг сквера Кирова. С полудня до 5 часов вечера закроют улицу Карла Маркса. А вечером, отправляясь на салют, двигайтесь с Маратовского кольца по улице Баррикад через средний Ушаковский мост. Мы приготовили для вас информацию о том, как изменятся маршруты из-за перекрытия дорог.

Внимание! Трансляция начнется с 14.00, с начала яркого, красочного костюмированного шествия. Рассматривайте фото, узнавайте себя!