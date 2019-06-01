Фотографии и видео Дня города 2019 в Иркутске: лучшие моменты костюмированного шествия

Самый любимый летний праздник иркутян - День города Иркутска 2019 в самом разгаре! Ура, Иркутск отмечает 358-летие!

И, конечно, начались празднования с самого масштабного события на День города Иркутска 2019 – праздничного шествия. Более 50 колонн вновь устроили театрализованный проход по традиционному маршруту: от улицы Франк-Каменецкого до памятника Александру III. Среди участников и жители разных районов города, и сотрудники крупных организаций от больниц, детских садов, спортшкол до небольших коммерческих фирм. На протяжении двух километров зрители не могли отвести глаз от участников костюмированного шествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1600" height="900" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/712268" frameborder="0"></iframe> День города 2019 в Иркутске жители отметили ярким карнавальным шествием.Юлия ПЫХАЛОВА

- Так как 2019-й в России объявлен Годом театра, темой праздничного шествия мы выбрали «Театр в движении». – обратился к горожанам мэр Иркутска Дмитрий Бердников, который возглавил шествие вместе с футболистом московского «Спартака» Андреем Ещенко. - И сегодня Иркутск в полной мере показал себя, проявил все свои театральные таланты – режиссерские, актерские, оформительские. Жюри было очень непросто выбрать победителей. Все участники постаралась на славу – костюмы, идеи, воплощение. Это костюмированное шествие Иркутск запомнит надолго.

Вальс прямо на центральных улицах Иркутска. Такое увидеть можно только в День города!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, итоги шествия уже подвели на сцене у площади памятника Александру III. Итак, лучшие колонны отметили в четырех номинациях. Так, номинацию «Мир театра» выиграла команда Сбербанка. В номинации «Детство» победила колонна дома детского творчества №3 города Иркутска. Колонна ТОС «Лесной» была отмечена в номинации «Лучшая организация». «Приз зрительских симпатий» достался коллективу портала для родителей Иркутска и области 38mama.ru.

Маленькие иркутские пиковые дамыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но на этом гуляния не заканчиваются. Иркутян ждет еще много сюрпризов. Не пропустите концерт звезды российской эстрады 90-х Татьяны Овсиенко. Свои мегахиты «Капитан», «Колечко» и другие, певица исполнит в 18.00 на большой сцене у памятника Александру III. Ну а с 19.00 на главной сцене на площади графа Сперанского начнется концертная программа «С днем рождения. Иркутск!». Участие в ней примут городские коллективы и специальные гости – джазмен Игорь Бутман и популярная российская рок-группа «Чайф».

Завершится День города праздничным салютом на Нижней Набережной в 22.45.

Цыгане любят танцы! Да танцы непростые!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девчонки едут на балФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самый титулованный иркутский футболист, защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко проводит отпуск в родном городе и конечно не мог пропустить праздничные гуляния.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А этот участник похож на героя мультсериала.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Колонна скелетов также решила принять участие в шествии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Один из самых креативных костюмов. Главное, что пакеты не прозрачные.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА