2019-06-02T10:15:10+03:00
Дом. Семья

Малыш плакал и искал маму: иркутяне ищут дом для потерявшегося медвежонка

Об этом на своей странице в соцсетях написал житель Иркутска Александр Соболев [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Малыш плакал и искал маму: иркутяне ищут дом для потерявшегося медвежонка. Фото: страница Александра Соболева в Facebook.Малыш плакал и искал маму: иркутяне ищут дом для потерявшегося медвежонка. Фото: страница Александра Соболева в Facebook.
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«Вышел в деревню, громко плакал», - так начинается история маленького медвежонка, которую рассказал на своей странице в соцсетях иркутянин Александр Соболев. К нему за помощью обратились жители одного из таежных сел Приангарья.

Сельчане поведали, что услышали жалобный крик животного. А когда подошли поближе, чтобы узнать, кто устроил переполох, увидели, что к их домам из леса пришел маленький медвежонок. Люди, благоразумно решили, что стоит подождать, не придет ли за ним медведица. Но, увы, мама так и не забрала своего малыша. Вероятнее всего, она погибла.

Малыш плакал и искал маму: иркутяне ищут дом для потерявшегося медвежонка.Видео: страница Александра Соболева в Facebook.Предоставлено "КП"

- Сейчас его кормят молоком, - рассказал Александр Соболев. – Еще малютке ищут новый дом и рассматривают подходящие варианты.

Ну а пока, заботиться о маленьком медвежонке сельчанам приходится самостоятельно. Он все еще с опаской поглядывает на людей, впрочем, они тоже стараются держаться от него на расстоянии, иначе нельзя, привыкнет.

Возможно, что новым домом для крохи станет центр спасения медвежат – сирот из Тверской области. Но окончательное решение о судьбе косолапого еще не принято.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Людмила Ивушкина, координатор Иркутской зоогалереи

- В подобных случаях лучше всего не вмешиваться. В первую очередь, это опасно, так как за медвежонком может прийти медведица. А во – вторых, это незаконно. Конечно, если точно известно, что его мать погибла, следует обратиться в Службу по охране и использованию животного мира или хотя бы к участковому. Важно помнить, что этот милый и неуклюжий медвежонок уже через пару месяцев вырастет в крупного зверя. И тогда найти ему новый дом будет гораздо сложнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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