2019-06-04T12:42:48+03:00
Недвижимость

Новостройки Иркутска 2019: почему растут цены на квадратные метры

Зато цены на «вторичку», пока дорожают новостройки в Иркутске,пока замерли
Любовь АРБАТСКАЯ
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Рынок недвижимости в Иркутске: почему растут цены на квартиры в новостройкахРынок недвижимости в Иркутске: почему растут цены на квартиры в новостройкахФото: Александр ГЛУЗ
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Уютная и недорогая квартира в центре Иркутска – мечта и для молодых пар, которые только начинают вить семейное гнездышко отдельно от родителей, и для семей со стажем, у кого своего угла по разным причинам до сих пор нет, и для одиночек. И статистика – в доказательство. Аналитики базы ЦИАН подтверждают: в областном центре небывалый спрос на жилье стоимостью около 1,5 миллионов рублей. Новостройки в Иркутске 2019 идут нарасхват.

− Думаю, многие семьи специально ждали, когда закончится зима. Почему? На улице тепло, удобнее затевать переезды, − рассказывает директор одного из риелторских агентств Константин Козлов. – Причем в первую очередь «расхватывали» квартиры на «вторичке», несмотря на то, что из-за высокого спроса цены на них повышались.

Риелторы предполагают, что это связано с тем, где расположены дома. Да, в новостройках проще найти недорогие апартаменты, но тогда придется пожертвовать удобством и каждое утро ездить на работу в центр Иркутска из поселка Березовый или микрорайона Ново-Ленино. Именно в этих частях города продается больше всего дешевых новостроек – в пределах 1,5-2 млн. Но это пока. Увы, цены на первичном рынке недвижимости медленно, но верно ползут вверх. По данным ЦИАН, в течение года квартиры в новостройках Иркутска подорожали на 12%, сейчас средняя цена за один квадратный метр – 58,9 тысяч рублей.

− В центре Иркутска, например, в Октябрьском районе, с начала года однокомнатные квартиры подорожали на 300-400 тысяч рублей, − говорит специалист по недвижимости Елена Андреева. − Ждем, что до конца года цены на новое жилье и дальше будут подниматься. Дело в том, что грядут изменения в законах. С 1 июля застройщики уже не смогут пользоваться деньгами покупателей: им придется брать кредиты, чтобы возводить дома. Займы надо будет чем-то возвращать.

На сколько взлетят цены в новостройках из-за нового закона? Аналитики не берутся прогнозировать. Как говорится, поживем – увидим. Так что, возможно, стоит присмотреться к квартирам на «вторичке», где цены пока что замерли.

− Такого ажиотажа, как весной, сейчас нет, поэтому цены на вторичное жилье не растут, − говорит Константин Козлов. – Конечно, выбирая квартиру на «вторичке» в Иркутске, особо не разгуляешься. Но вполне можно найти просторную однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом за 1,9 миллиона рублей, причем в 10 минутах от центра города.

КОНКРЕТНО

Цена за 1 кв. м. в новостройке, тыс.рублей

Новосибирск 66,5

Тюмень 63,2

Красноярск 60,7

Иркутск 58,9

Улан-Удэ 46,4

Омск 43,1

ИСТОЧНИК KP.RU

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