Актер Максим Аверин покрутил молитвенные барабаны в буддийском дацане в Бурятии и загадал желание
Знаменитый актер Максим Аверин отправился в большой гастрольный тур по Сибири. Начав его с Забайкальского Международного кинофестиваля в Чите, звезда сериалов «Глухарь» и «Склифософский» сделал первую остановку в Бурятии.
В Улан-Удэ артист представил спектакль «Там же, тогда же», в котором он играет вместе с Анной Якуниной. Ну а перед выходом на сцену, Максим Аверин решил зарядиться энергией в Иволгинском дацане. Вскоре на страничке актера в соцсети появился короткий ролик, как он крутит хурдэ (буддийский молитвенный барабан). Считается, что он приносит покой в душу и ощущение гармонии. Вполне возможно, что артист еще и загадал желание.
- Иволгинский Дацан. Центр буддизма России, - кратко подписал видео Максим Аверин.
Ну а после выступления, артист выложил еще один ролик с теплыми аплодисментами уланудэнских зрителей, которыми они провожали Максима со сцены. Впереди у актера такое же выступление в Иркутске. 5 и 6 июня он выйдет сцену Иркутского академического театра им. Н. П. Охлопкова.
- Завтра уже будет Иркутск, - пишет Максим Аверин. - Большой путь и возможность вновь увидеть Байкал.
Справка «КП»
Максим Аверин
Родился 26 ноября 1975 года в Москве.
В кино дебютировал в 6 лет. Отец взял маленького Максима в съёмочную экспедицию в Махачкалу, где снимался фильм «Похождения графа Невзорова». Там мальчике доверили эпизодическую роль.
В 1997 году с красным дипломом окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Б. Вахтангова. 18 лет служил в театре «Сатирикон», и ушел из него в июле 2015 года. С 1 июня 2018 года — актёр Московского академического театра сатиры. Играет в антрепризах, снимается в кино и на телевидении.
Снимался в таких известных фильмах и сериалах как: «Глухарь», «Склифософский», «Доктор Живаго», «Фурцева» и др.
ИСТОЧНИК KP.RU