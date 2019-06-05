2019-06-05T06:44:48+03:00
Общество

Актер Максим Аверин покрутил молитвенные барабаны в буддийском дацане в Бурятии и загадал желание

Артист приехал на гастроли в Улан-Удэ и поселит Иволгинский дацан [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Актер Максим Аверин покрутил молитвенные барабаны в буддийском дацане в Бурятии и загадал желаниеАктер Максим Аверин покрутил молитвенные барабаны в буддийском дацане в Бурятии и загадал желаниеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Знаменитый актер Максим Аверин отправился в большой гастрольный тур по Сибири. Начав его с Забайкальского Международного кинофестиваля в Чите, звезда сериалов «Глухарь» и «Склифософский» сделал первую остановку в Бурятии.

В Улан-Удэ артист представил спектакль «Там же, тогда же», в котором он играет вместе с Анной Якуниной. Ну а перед выходом на сцену, Максим Аверин решил зарядиться энергией в Иволгинском дацане. Вскоре на страничке актера в соцсети появился короткий ролик, как он крутит хурдэ (буддийский молитвенный барабан). Считается, что он приносит покой в душу и ощущение гармонии. Вполне возможно, что артист еще и загадал желание.

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Иволгинский Дацан. Центр буддизма России. Улан-Удэ. #жизнькакчудо #уланудэ #дацан #иволгинскийдацан #гастроли #театр #тамжетогдаже #аннаякунина #максимаверин
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- Иволгинский Дацан. Центр буддизма России, - кратко подписал видео Максим Аверин.

Ну а после выступления, артист выложил еще один ролик с теплыми аплодисментами уланудэнских зрителей, которыми они провожали Максима со сцены. Впереди у актера такое же выступление в Иркутске. 5 и 6 июня он выйдет сцену Иркутского академического театра им. Н. П. Охлопкова.

- Завтра уже будет Иркутск, - пишет Максим Аверин. - Большой путь и возможность вновь увидеть Байкал.

Справка «КП»

Максим Аверин

Родился 26 ноября 1975 года в Москве.

В кино дебютировал в 6 лет. Отец взял маленького Максима в съёмочную экспедицию в Махачкалу, где снимался фильм «Похождения графа Невзорова». Там мальчике доверили эпизодическую роль.

В 1997 году с красным дипломом окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Б. Вахтангова. 18 лет служил в театре «Сатирикон», и ушел из него в июле 2015 года. С 1 июня 2018 года — актёр Московского академического театра сатиры. Играет в антрепризах, снимается в кино и на телевидении.

Снимался в таких известных фильмах и сериалах как: «Глухарь», «Склифософский», «Доктор Живаго», «Фурцева» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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