МЧС предупреждает: 6 июня в Иркутской области ожидается град и грозы

Несмотря на то, что на календаре уже 5 июня, погода в Иркутской области пока отнюдь не летняя. То снег пойдет, то град выпадет. Дачникам и садоводам не позавидуешь. Сплошные беспокойства. А тем временем прогнозы синоптиков неутешительны. Так днем 6 июня местами по области вновь подует северо-западный ветер, с порывами до 11-16 м/с. Возможны грозы и град. Метеорологи предупреждают, ненастная погода продлится до 8 июня.

- В эти из-за высокого уровня пожарной опасности закроют для посещения леса в Бодайбинском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском и Аларском районах, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Кроме того, спасатели напомнили о правилах безопасности в грозу. Прежде всего, в МЧС советуют отложить поездки, прогулки на улице и уж тем более купание в водоемах. Закройте двери и окна, а также держитесь подальше от электропроводки и антенн. А безопаснее всего будет отключить дома всю технику, даже телефон.

Но если все, же гроза застигла вас на улице, то не ищите укрытия под деревом! Именно они в них чаще всего и попадают молнии. Автомобилистам же спасатели рекомендуют остановиться и переждать ненастье в безопасном месте. Главное не паркуйте свою машину под деревьями и линиями электропередач.