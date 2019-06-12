Суровый сибиряк по балконам залез на крышу многоэтажки и улегся загорать

Как известно, июнь в Приангарье считается одним из самых теплых и солнечных месяцев. И конечно, каждому сибиряку хочется успеть приобрести за это время ровный, красивый загар и получить как можно больше витамина "D". А вот житель 6А микрорайона Ангарска готов ради шоколадного оттенка кожи даже рисковать жизнью.

Очевидцы успели сфотографировать опасный поступок соседа из дома напротив, который в солнечный выходной день, вместо того, чтобы отправиться на городской пляж или на дачу, решил позагорать прямо на…крыше пятиэтажки. Мужчина, видимо настолько торопился принять солнечные ванны, что не стал выходить в подъезд, забираться наверх по лестнице, а натянул шорты и в прямом смысле вышел в свое окно на пятом этаже. А затем по решетке балкона забрался на крышу и как ни в чем не бывало, разлегся на шифере. Захватил ли он с собой крем для загара, остается только гадать.

Мужчина залезает по решетке, рискуя сорваться. Фото: группа "Непростой Ангарск" ВКонтакте

- Что не сделаешь ради ровного загара, - пишут в комментариях к фото одни пользователи соцсетей. Другие же выдвигают свои версии, например, что не вовремя вернулся муж любовницы или мужчина, не зная, что наш регион перешел на цифровое телевидение, просто полез на крышу, чтобы поправить антенну. Но самым верным кажется вот такой комментарий: «Ангарчане настолько суровы, что им лень идти загорать на пляж».

Еще один опасный шаг. Фото: группа "Непростой Ангарск" ВКонтакте

Сколько пролежал на импровизированном пляже на крыше отчаянный ангарчанин, и как возвращался обратно в квартиру, неизвестно. Но судя по погоде, солнце в Ангарске пекло практически весь день. Так что завтра коллеги «человека-паука в шортах» обзавидуются его загару.

Но конечно, повторять такой поступок ни в коем случае не стоит. Все лето еще впереди и получить бронзовый оттенок кожи вы легко можете, выехав на городской пляж, речку или на природу.

И вот они - солнечные ванны. Фото: группа "Непростой Ангарск" ВКонтакте

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