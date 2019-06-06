Деревья в лесах «Туколони» больны раком

Заседание, посвященное сложившейся в заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района практически чрезвычайной ситуации, провела накануне Общественная палата Иркутской области. Как отметил Анатолий Капустенский, председатель комиссии палаты по правам человека, общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур, история с санитарными рубками на особо охраняемой природной территории прогремела на всю страну, вопрос о незаконной заготовке древесины был задан на медиафоруме Президенту России Владимиру Путину.

- Общественная палата региона тоже не могла остаться в стороне, - сказал Анатолий Капустенский. - Наши представители выезжали в заказник, чтобы своими глазами увидеть, что же там происходит. Сейчас наша главная задача - сохранить эту особо охраняемую природную территорию. Для этого нужно объединить усилия.

Мертвый лес

Участникам встречи показали фильм, снятый на территории «Туколони» участниками комиссии, выезжавшей на место. Присутствующие увидели на экране много поваленных деревьев, место санитарной рубки, пораженные болезнями и вредителями деревья.

Александр Луценко, заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты региона, рассказал, что выездное заседание рабочей группы состоялось на территории заказника 17 мая 2019 года. На место выезжали представители Министерства лесного комплекса Иркутской области, территориального филиала Рослесзащиты, научного сообщества, общественных организаций. Участникам однодневной командировки в лес необходимо было оценить состояние деревьев после остановки сплошных санитарных рубок участков леса, пострадавших от пожаров в 2015 - 2016 годах.

На ряде участков члены рабочей группы увидели поваленные ветром и поврежденные стволовыми вредителями деревья. Также обнаружили болезни леса, например смоляной рак сосны. Диагноз был поставлен исходя из симптомов - раковых ран, усыханию вершинной части деревьев.

На участке площадью 130 га, где была проведена санитарная рубка, участники экспедиции зафиксировали захламление территории порубочными остатками, в которых также размножались вредители. Здесь же были пни со следами пожара, а вокруг вырубки - поваленный и больной лес. При этом порубочные остатки нельзя убирать до окончания следственных мероприятий.

- Попав на территорию «Туколони», мы сразу увидели мертвые деревья, и этот страшный очаг разрастается, - поделился личными впечатлениями от увиденного Александр Луценко. - Наша группа ходила по лесу весь день, до полуночи. Мы наблюдали, как гусеницы съедают деревья. Ученые и специалисты подтвердили, что лес серьезно болен, и санитарные мероприятия необходимы.

Одна из членов этой группы, Екатерина Удеревская, эксперт Общественной палаты Иркутской области, отметила, что по закону борьба с вредителями с помощью химикатов на особо охраняемых природных территориях невозможна.

- У меня душа болит за природу. Надо совместными усилиями, с участием представителей науки, общественности, правоохранительных органов как-то решать этот вопрос. Главное - и заказник сохранить, и законодательство не нарушить, - подчеркнула она.

В «Туколони» участники экспедиции увидели поваленные ветром и поврежденные стволовыми вредителями деревья. Фото: Андрей СЕМАКИН

Заказник можно потерять

Как отметил директор филиала Рослесзащиты - Центра защиты леса Иркутской области Александр Зверев, сегодня ситуация в «Туколони» просто катастрофическая. Согласно материалам космосъемки, площадь повреждений огнем там составляет около 20 тысяч гектаров.

- Заказник создан для сохранения природной среды. Она не сохранена, - констатировал Александр Зверев. - Мы видим повреждения и гибель насаждений на значительных площадях. Изначально это произошло из-за пожаров. Затем горельники заселили стволовые вредители. Численность их растет, они распространяются по территории, уничтожая и горелый лес, и здоровый. Остановить это можно только с помощью санитарных рубок. Никаких химических, биологических и других препаратов нет и в ближайшее время не появится. Нужны именно рубки, иначе мы потеряем заказник «Туколонь».

Артем Поземин, начальник отдела охраны и защиты лесов Министерства лесного комплекса Иркутской области, в составе рабочей группы выезжал в Казачинско-Ленский район. Он подчеркнул, что пожар в «Туколони» может возникнуть в любое время, а потушить его будет проблематично.

- Территория труднодоступная. Технику туда доставить не получится, - сказал он.

Также Артем Поземин сообщил, что региональный минлес инициировал перевод территории заказника в категорию защитных лесов с 2015 года. Для этого ведомство обращалось в Рослесхоз. Перевод произошел только в этом году.

Алексей Калинин, первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора, напомнил, что в прошлом году на территории Иркутской области было проверено несколько участков леса, отведенных под санитарные рубки. В результате выявлено 28 фактов необоснованного назначения санрубок на площади 408 га. Ущерб составил более 1 млрд рублей. По результатам проверки выявлено 144 нарушения закона, внесено 9 представлений, в суды направлено 9 исковых заявлений.

В органы предварительного расследования направлено 8 постановлений для возбуждения уголовных дел. В настоящее время возбуждено и расследуется 6 уголовных дел. Незаконные рубки пресечены на площади свыше 850 га.

Но последнюю точку в деле должен поставить суд.

Древесина утратила ценность

Калинин также отметил, что неоднократно бывал в заказнике «Туколонь» и у него другое мнение о происходящем на этой территории. Есть заключения экспертов о том, что оснований для сплошной санитарной рубки в заказнике не было. Имена экспертов заместитель природоохранного прокурора назвать отказался.

Кроме того, он сообщил, что вырубленный в «Туколони» больной лес в объеме 8 тысяч кубометров продан в Китай более чем за 1 млн долларов.

Владимир Татарников, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по правам человека, в этой связи предложил инициировать изменения в законодательство с тем, чтобы исключить коммерческий интерес при организации санитарных рубок.

Директор филиала Рослесзащиты - Центра защиты леса Иркутской области Александр Зверев, подчеркнул, что лес в «Туколони» уже утратил свою товарную ценность. По данным специалистов-лесопатологов, если вовремя начать вырубку зараженного, но еще живого леса, то 60 - 70% древесины, после удаления зараженных частей стволов, остается деловой, а если не начать, то через год эти 80% превращаются в 14%.

- Чтобы сейчас провести в заказнике санитарные рубки, нужны средства. Прибыли там уже не получить. Кто понесет затраты? У государства на это денег нет. Никто карманы с помощью санрубок не набивает. Это даже не прибыль, а покрытие затрат на вырубку, - сказал Александр Зверев.

По итогам заседания Общественной палаты региона принято решение рекомендовать Министерству лесного комплекса Иркутской области предусмотреть финансирование для проведения дополнительного лесопатологического обследования в «Туколони», принять меры по очистке территории заказника от поваленных деревьев и порубочных остатков, а также провести лесовосстановительные работы.

Представители палаты будут держать вопрос на контроле.