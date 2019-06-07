Ремонт дорог в Иркутске 2019: какие магистрали приведут в порядок

Лето – сезон глобального обновления теплосетей и дорог. Ремонт дорог в Иркутске 2019 начался. Какие магистрали приведут в порядок в этом году, узнала «Комсомолка».

− В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок 31 участок улиц или 26 километров пути, − рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) заместитель мэра и председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. – Причем обновят не только дорожное полотно, но и тротуары, бордюры, ограждения, остановки, внутриквартальные проезды, там, где это необходимо. Важный момент: перед тем, как укладывать асфальт, специалисты меняют инженерные сети, чтобы перед зимой не раскапывать улицы снова.

Работа кипит по всему городу. Самый масштабный ремонт дорог в Иркутске 2019 предстоит на Култукской, где полностью заменят дорожное полотно и сделают ливневую канализацию, и на Баумана. Обновят асфальт и в центре Иркутска. Автомобилистам придется потерпеть, так как из-за ремонта многие магистрали будут временно перекрывать.

− За качеством работы каждый день следят специалисты «Росавтодора» и независимые эксперты Иркутского испытательного центра «Оказание услуг по контролю качества», − отмечает Елена Федорова. – Ну а самые лучшие контролеры – это местные жители. Если замечаете, что дороги ремонтируют плохо, сообщайте на портале «Яиркутянин» или звоните в комитет городского обустройства по тел. (3952) 52-00-03.

31 дорогу или 26 километров пути отремонтируют в Иркутске этим летом.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И это важно! Ведь если вовремя сообщить, подрядчика заставят переделывать некачественную работу, причем за свой счет. И прецеденты есть – в прошлом году на объездной в Ново-Ленино и на улице Байкальской именно так появился новенький асфальт. Сейчас же комитет городского обустройства Иркутска провел проверки тех магистралей, что ремонтировали в 2018-м. Больших претензий, что приятно, нет. Но некоторые недочеты имеются – трещины и провалы колодцев. Как оказалось, в идеальном состоянии после зимы находятся лишь 5 участков дорог, а 25 будут переделывать подрядчики. Работы должны завершить до конца июня.

− Иркутские дороги имеют свои особенности, − продолжает Елена Федорова. – Например, на одном километре проезжей части встречается до 70 (!) канализационных люков. Именно возле колодцев асфальт очень быстро разрушается. Кроме того, в нашем городе более 50 мостов и путепроводов. Многие из них требуют внимания, и мы работаем над тем, чтобы тоже приводить их в порядок.

Есть хорошая новость и для велосипедистов: в этом году обустроят велодорожки на улицах Баумана и Авиастроителей.

КОНКРЕТНО

Ремонт дорог в Иркутске 2019, полный список:

Ново-Ленинская объездная автомобильная дорога на участке от съезда на пос. Мамоны до путепровода через ВСЖД (направление в г. Иркутск), 1,8 км;

Ново-Ленинская объездная автомобильная дорога на участке от путепровода через ВСЖД до примыкания съезда на ул. Розы Люксембург (направление из г. Иркутска), 0,2 км;

Ново-Ленинская объездная автомобильная дорога на участке от ул. Томсона до 9-ого Советского переулка, 0,8 км;

Ул. Полярная на участке от ул. Олега Кошевого до пересечения ул. Генерала Доватора - ул. Воровского - ул. Полярная, 0,7 км;

Ул. Депутатская на участке от ул. Советская до ул. Волжская, 1,4 км;

Ул. Тимирязева на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Октябрьской Революции, 0,6 км;

Ул. Ширямова на участке от ул. Дорожная до аэропорта г. Иркутск, 1,0 км;

Ул. Карла Маркса на участке от ул. Октябрьской Революции до ул. Сухэ-Батора, 1,25 км;

Ул. Бульвар Рябикова на участке от ООТ "Бульвар Рябикова" до ООТ "Жиркомбинат", 0,7 км;

Ул. Сергеева на участке от ул. Аргунова до моста через р. Кая по объездной дороге мкр. Первомайский, 0,9 км;

Ул. Сергеева на участке от путепровода у Радиозавода через ж.д. пути у ст. Кая до ул. Воронежская, 0,2 км;

Ул. Пискунова на участке от от ул. Красноярская до КПП, 1,0 км;

Ул. Волжская на участке от ул. Депутатская до ул. Байкальская, 0,8 км;

Ул. Терешковой на участке от ул. Чайковского до ул. Лермонтова, 0,4 км;

Ул. Терешковой на участке от ул. 2-ая Железнодорожная до ул. Чайковского, 0,4 км;

Ул. Новаторов на участке от ул. Полярная до ул. Новаторов, д.1, 2,1 км;

Ул. Багратиона на участке от ул. Бородина до ООТ «Ершовский мкрн», 1,1 км;

Ул. Красногвардейская,0,5 км;

Ул. Подаптечная на участке от ул. Красногвардейская до ул. Ямская, 0,3 км;

Ул. 5-ой Армии, 1,3 км;

Ул. Авиастроителей на участке от ул. Новаторов до ул. Жукова, 1,6 км;

Ул. Некрасова на участке от ул. Сухэ-Батора до ул. Рабочая, 0,6 км;

Ул. Ледовского на участке от ул. Академика Образцова до ул. Розы Люксембург, 0,5 км;

Ул. Ленская на участке от ул. Карпинская до ул. Баррикад, 1,0 км;

Переулок 18-ый Советский на участке от Ново-Ленинской объездной дороги с развязками до ул. Баумана, 0,9 км;

Ул. Жукова на участке от ул. Д. Бедного до ул. Мира, 0,8 км;

Ул. Красноярская на участке от ул. Советская до ул. Иркутской 30-й Дивизии, 1,7 км;

Ул. Аэрофлотская на участке от ул. Лызина до ул. 4-ая Советская, 0,8 км;

Ул. Воронежская на участке от ул. Воронежская, 2 ст. 11 до моста через Кая по ул. Воронежская (1 очередь, 2 очередь), 0,4 км;

Ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Октябрьской Революции до ул. Баррикад, 0,7 км;

Переулок 21-ый Советский, 0,6 км.