Свадьба таксистов: жених и невеста приедут в ЗАГС в кортеже из 15 машин с шашечками

Вместо белоснежных лимузинов с яркими ленточками на кузове - желтые седаны одной марки с шашечками на крыше. Возможно, самый необычный свадебный кортеж 29 июня увидят на городских улицах жители Улан-Удэ. Нет, молодожены -35-летний Денис и 30-летняя Елизавета - не решили сэкономить деньги на аренду красивых автомобилей и поехать в ЗАГС на такси за 250 рублей. Дело в том, что влюбленные… сами таксисты.

- А почему бы и нет! - восклицает Денис в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске. - Мы ведь сами работаем в такси, да и почти все наши друзья тоже таксисты. Сейчас договариваемся с руководством нашей службы, чтобы предоставили машины из автопарка. Планируем кортеж из 15 - 20 желтых автомобилей с шашечками, которые проедут по улицам города, а затем красиво выстроятся перед ЗАГСом.

Собственно, Денис и Елизавета обрели друг друга благодаря любимой работе. Познакомилась пара два года назад. При этом Елизавета, у которой водительский стаж уже 10 лет, устроилась в такси раньше и была единственной женщиной среди 160 мужчин-водителей. За ее сердце Денису пришлось побороться.

Денис и Елизавета рядом со своей машиной. Фото: предоставлено героями публикации.

- Я пришел и украл ее у всех! - смеется Денис. - А если серьезно, нас сразу поставили работать на один автомобиль. Работали по очереди. Лиза не только водит машину, но и сама может ее отремонтировать. Сначала просто общались. Через год знакомства нас сблизила трагедия. У меня умерла мама, и Лиза меня здорово поддержала, помогала в организации похорон. Через месяц не стало уже ее мамы. Я ответил тем же. То есть потери пережили вместе.

Когда Денис и Елизавета поняли, что не могут друг без друга ни дня, начали жить вместе. Вскладчину выкупили у фирмы автомобиль и теперь работают практически без выходных. Елизавета крутит баранку днем, Денис ночью. Ну а почему влюбленные решили сделать тематическую свадьбу?

- Идея возникла, когда мы увидели свадьбу дальнобойщиков, - говорит Денис. - Молодоженов в ЗАГС сопровождал кортеж из грузовиков. Вот и мы решили сделать праздник, который точно не забудется. А что, мы обожаем крутить баранку - наверное, гены передались, ведь наши отцы тоже работали профессиональными водителями. Хотим ли, чтобы наши дети стали таксистами? Мы только за! Будем делать все, чтобы так и произошло.

Есть у семейной пары таксистов и еще одна глобальная мечта. После свадьбы Денис и Елизавета пойдут учиться в автошколу, чтобы открыть в водительских правах категории «С» и «Е», которые позволяют водить грузовики массой выше 3,5 тонны. После этого, возможно, молодожены сменят профиль своего любимого дела.

- Хотим стать дальнобойщиками, - говорит Денис. - Это наша мечта детства. Накопим денег, купим фуру - и будем работать на себя. Путешествие по стране с любимым человеком - это ведь настоящая романтика. Но такси все равно не бросим. В перерывах между командировками, будем продолжать возить пассажиров.

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