Версия: более 500 рыб и раков могли погибнуть из-за водорослей на Байкале

По соцсетям разлетелись кадры, на которых один за другим аккуратно лежат сотни погибших байкальских бычков-подкаменщиков и раков гаммарусов. Эти снимки были сделаны на побережье Байкала в районе бухты Губа Сеногда. Некоторые пользователи предположили, что случившееся настоящая природная катастрофа. Однако такие выводы преждевременны. По крайне мере к такому выводу пришли представители межведомственной комиссии Россельхознадзора, прокуратуры и Росрыболовства. Кстати, именно они и выложили рыб в такие причудливые ряды, чтобы посчитать всех погибших обитателей Байкала. К слову их оказалось более 500.

- Точные причины станут известны только после проведения экспертизы, мы уже направили в лабораторию пробы воды и рыб, - рассказала старший инспектор Северобайкальского отдела управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии . – Настолько массовое явление у нас впервые.

Погибшие байкальские бычки-подкаменщинки. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора Иркутской области и Бурятии.

По предварительному заключению эксперта- ихтиолога, смерть рыб и раков могла наступить из-за отравления токсинами, которые выделяют водоросли спирогиры. Специалисты полагают, что зеленая отрава все чаще появляется на Байкале из-за воздействия человека. Но обычно концентрации вредных веществ недостаточно, чтобы вызвать настолько массовую гибель рыб. Потому что токсины уносит от берега подводными течениями и ветром.

Как уточнил северобайкальский природный прокурор Алексей Барсуков, случай произошедший в бухте Губа Сеногда находится на контроле.