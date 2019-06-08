Статистика знает о нас и нашей жизни практически все. Не верите? Начнем с зарплаты. Нет, ваша личная зарплата, та, что падает на карточку, может быть любой. Но наверняка можно сказать, что она не особо повысилась, а расходы выросли? Увы, такова жизнь. И так будет всегда, и у бедных, и у богатых.

У кого доход выше

Но есть и конкретика. Где в Сибири больше зарабатывают? В Красноярском крае. Правда, не везде. А в самом краевом центре и на севере, где вахтой добывают нефть, золото и прочее. Если прибавить зарплаты вахтовиков ко всем остальным и поделить, получится 45 тысяч 818 рублей. Это последние цифры. В Иркутске тоже есть свои севера, но их поменьше и коэффициент пониже. Получается 42 тысячи 810 рубликов. На третьем месте Томск – 40 тысяч 123 рубля. Можете возмущаться, можете не возмущаться, но эти регионы – это действительно те места, где можно хорошо заработать тяжелым физическим трудом на нефти или золоте. Это еще в те времена было, когда Владимир Высоцкий ездил в Бодайбо и пел про речку Вачу. В Якутии таких шансов еще больше, но климат еще жестче.

Опять же вот цифры. Средняя зарплата в Иркутской области на добыче полезных ископаемых - 101 тысяча 063 рубля. Хороший уровень дохода у финансистов – 57 тысяч 183 рубля и в науке – 54,5 тысячи. Но мы с вами, конечно, понимаем, что стать профессором непросто, поэтому берем более распространенные варианты денежных профессий. Это электроэнергетика и транспорт. Обе сферы приносят своим обладателям в среднем немногим более 50 тысяч. Любопытно при этом, что госуправление и военная безопасность отстают, набирая чуть менее тех самых 50 тысяч в среднем. В Красноярском крае ситуация примерно такая же, хотя в большинстве перечисленных сфер, кроме добычи, получается на круг на 2-3 тысячи больше. Не очень существенно, ведь у всех получка разная.

И обязательно надо учесть – статистика дает зарплату до вычетов. То есть реально получаете вы меньше, налоги никто не отменял.

В список наименее доходных сфер можно уверенно отнести работников сферы услуг. Те, кто занят в общепите или работает в гостиницах, получают по 20,5 тысяч рублей в месяц, в торговле и ремонте – 24,2 тысячи. Объясняется это в том числе тем, что профессии массовые и в них много рядовых, малооплачиваемых сотрудников, чей труд работодатели, увы, ценят не особо.

Если вы тратите на продукты 30% доходов, у вас вряд ли получится откладывать.Фото: Влад КОМЯКОВ

На что тратим?

Светлая мечта многих – если не сменить профессию, то рвануть туда, где больше возможностей и выше доход. Не получается, потому что это справедливо лишь отчасти. Расходы выше там, где доходы выше. Поэтому, если не научиться распределять бюджет, то в принципе все равно, где жить и сколько зарабатывать.

Давайте вместе со статистикой посмотрим правде в глаза. Ей мы обычно не верим, но попытаемся разобраться.

У каждого зарплата разная, у кого-то 100 тысяч, а у кого-то 20. В среднем получилось чуть больше 23 тысяч. Но нам с вами это малоинтересно. Смотрим, на что тратим. На покупки и оплату услуг уходит 79,3% доходов, еще 15,7% - обязательные платежи и взносы. Можно уточнить и это. Получается, так: 32,9% доходов тратим на еду, 38,8% - на новые вещи и технику, а 25,6% - на разного рода услуги.

Если проанализировать таким образом бюджет каждой семьи, то можно понять, «где собака зарыта» и куда утекают деньги.