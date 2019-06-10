Смертельное ДТП на Байкальском тракте: два человека погибли в столкновении автомобиля такси и Жигулей

Страшная авария произошла днем, 10 июня на Байкальском тракте, под Иркутском. На 24 километре трассы, около 16.40 часов там столкнулись «Тойота Королла» с эмблемой одной из служб такси города, которая ехала со стороны Листвянки и ВАЗ 21115, который двигался во встречном направлении. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду искореженного металла.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, в аварии на месте погибли 21-летний водитель Тойоты и 58-летний мужчина, находившийся за рулем Жигулей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще трое пассажиров японского авто госпитализированы. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Непонятно пока и то, кто стал виновником этого крупного ДТП. По предварительным данным именно Тойота находится на встречной полосе. На месте сейчас работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

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