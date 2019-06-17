11 лет ухаживаний и 5 предложений руки и сердца: сибирячка выйдет замуж за байкера, который спас ей жизнь в ДТП

− Мы мчались на встречу с байкерами, на улице темно, трассу не видно. Катя ехала впереди и вдруг… Вижу, как от ее мотоцикла уворачивается парнишка с собакой − хотел перебежать дорогу. Она резко вдарила по тормозам, и байк опрокинулся. Дальше все, как в тумане. Моя Катюша летит на асфальт, а сзади на нее на полной скорости машина...

«Остановить автомобиль любой ценой!» - промелькнуло в голове у Евгения. Удар. Искры. Скрежет металла. Крики… Парень вывернул руль и подставил под летящую на Катю иномарку свой байк. Так после 11 лет (!) отчаянных попыток добиться расположения любимой женщины и четырех (!) отказов на предложение стать его женой, Евгений, наконец-то, услышал заветное «Да!».

Любовь с первого взгляда

А началась их история любви еще в 2008-м году. Евгений Лыткин – 17-летний первокурсник экономического университета, будущий таможенник, Екатерина Кулакова – тоже 17-летняя студентка, грезящая о карьере журналиста.

- Катя подрабатывала в магазине продавцом, в отделе дисков, - вспоминает Евгений. – Мой друг был ее напарником. Я обычно прибегал к нему за новыми фильмами, брал в прокат, но однажды просчитался и попал в смену Кати. Существует ли любовь с первого взгляда? Как увидел ее, такую нежную, милую, добрую, с умопомрачительной улыбкой, так пропал! Теперь верю - существует! И с тех пор я стал специально подгадывать смены Кати, чтобы снова встретиться.

Но это Евгений не мог ни есть, ни спать от любви, что, как солнечный удар, «стукнула» по голове, а Катя же чувствами к ухажеру не воспылала. Несмотря на то, что маячил перед глазами добрых два месяца.

- У меня парень есть! – сказала, как отрезала. Причем в день знакомства! – Отшила его. У меня тогда были серьезные отношения. Встречались уже около года. На других мужчин в принципе не смотрела, хотя Женя показался симпатичным парнем. Но продолжать знакомство показалось неправильным, тем более, что с моим молодым человеком строили совместные планы на жизнь.

И Женя, хоть и готов был сражаться за сердце Кати не на жизнь, а насмерть, отступил в сторону. Как настоящий мужчина, решил не мешать ее счастью. И, чтобы переключиться, ушел в армию. Учебу же отложил в долгий ящик.

- Отслужу и восстановлюсь, - пообещал родным.

Судьба сводила

− Спустя пять лет на дне рождении друга меня пригласил на танец симпатичный парень, и вдруг спрашивает: «Катюха, ты что, не узнаешь меня?», − вспоминает Екатерина. – Смотрю, да это же Женька!

История из серии «нарочно не придумаешь». Тот самый друг – двоюродный брат Евгения. Катя общалась с ним два года, частенько бывала в гостях, но с Женей не пересеклась ни разу! Вообще ни намека на его близкое присутствие – ни совместных фото братьев, ни упоминаний о его существовании, да вообще ничего.

- В тот вечер между нами промелькнула искра, - говорит Катя. – Но оказалось Женя был женат… К тому же, совсем недавно стал отцом – сыну и годика не исполнилось. Помню, он тогда пытался завязать общение, но я оборвала на корню. Заглушила чувства. Хоть ни с кем не встречалась, но залазить в чужую семью неправильно. Сейчас понимаю – судьба нас сводила. Однако считаю, что в тот момент поступила единственно верным способом.

Вскоре сама Катя сама вышла замуж. Так она снова рассталась с Женей.

Когда Екатерина купила байк, ей пригодилась помощь Евгения. Фото: из архива героев публикации.

Мотоциклы их связали

Но третья встреча состоялась – через три года.

- Когда видела на улицах байкерские сходки – этих брутальных мужиков с бородами, в косухах и на блестящих мотоциклах и их девушек – пускала слюни, - вспоминает девушка. – Но никогда бы не подумала, что сама сяду за руль байка. Но все-таки решилась! Попросила друга познакомить меня с кем-нибудь из этой тусовки, чтобы был рядом человек, с кем могла бы советоваться. Так попала в клуб байкеров. Обычно они собирались в одном из баров Иркутска. Люди разные – и депутаты, и журналисты, и руководители разных компаний. Мне было очень интересно с ними общаться. И на одной из вечеринок… снова увидела Женю!

Разведен, в активном поиске – его новый статус. Разведена, есть мужчина – ее новый статус. И оба не только в личной жизни круто сменили векторы. Студент-таможенник стал актером Театра народной драмы. Еще до армии парень начал занятия в театральной школе, а после службы окончил университет по профилю и забросил диплом на антресоли. Кроме того, он еще и вокалист, у него своя группа – «НедоВокалШоу». Трио исполняет каверы мировых хитов. Студентка-журналистка тоже не выбрала в виде занятия жизни работу на ТВ или в газете, теперь мастер маникюра.

- Катя опять была несвободна, однако на этот раз я решил, что ни за что не отступлюсь, - смеется Евгений. – Правда, она об этих планах не знала. Я выбрал выжидательную позицию. Решил, что сначала должен стать близким другом.

Сказано – сделано. Парень начал воплощать план в жизнь, но потихоньку, без напора. Первое время ребята виделись нечасто – только на тусовках байкерского клуба, и общались как приятели. Так продолжалось несколько лет, пока сама Катя прошлым летом не купила первый мотоцикл.

- Да, я несколько лет была в байкерской тусовке, но без «железного» коня! – вспоминает девушка. – Как сапожник без сапог. Я же говорила, что ребята из клуба настолько разносторонние и интересные, что с ними можно говорить, о чем угодно. Но я дозревала-дозревала и, наконец, купила собственный байк. Хотя это больше похоже на велосипед с моторчиком (смеется), у меня «Хонда стид».

Приобрести – приобрела, а куда ставить, не подумала. Сначала девушка намеревалась оставлять у подруги во дворе, но съезд у нее был гравийный, а Катя - байкер без опыта. И тогда она вспомнила, что в нескольких улицах от нее живет Женя, у которого собственный участок, дом и забор имеются. Он там же хранит свой «Кавасаки вулкан».

- Женя, а можно у тебя буду оставлять? – внезапно позвонила Катя.

- Конечно! Если хочешь, и кататься помогу научить, подстрахую, - не растерялся Женя.

Девушка не отказалась. Тем более, ее парень был только за, одну ее кататься не отпускал. Более того, сам предложил «учиться вместе с другом».

- Байк еще тяжелый – 150 кг, я его и выгнать сама-то не могла, без помощи не справилась бы, - признается Екатерина.

6 июля у Евгения и Екатерины будет байкерская свадьба. Фото: из архива героев публикации.

It's my life

Вот так, коротая вечера на трассе, и у ребят начало развиваться нечто большее, чем просто дружба. Женя приступил к активным ухаживаниям! Ремонтировал ее мотоцикл, не подпуская саму к работе, устраивал романтические свидания, опекал, защищал. И даже помог завоевать победу в конкурсе мотобикини. Катя стеснялась участвовать, но Женя поддерживал так, что она оказалась первой.

- Однажды подарил букет из кованых роз! – говорит Катя. – Наш друг байкер такие штуки делает. Я была поражена, очень необычный знак внимания. Женька во всем оригинальничал.

Предложение руки и сердца не заставило себя долго ждать.

- Знатно я над Женькой поиздевалась, – признается Екатерина. – Он просил стать его женой пять раз! Сначала наедине нетрезвый, сказала, мол, проспишься и поговорим. Потом снова, когда были вдвоем, а мне хотелось красиво – при свидетелях. В третий – в его день рождения при друзьях преподнес кольцо и снова попросил руки и сердца, но опять был нетрезвый, и я отказала. Ходил даже к родителям за благословением.

Но все решила та самая авария, когда Женя, рискуя собой, закрыл Катю.

- Я поняла, что смело могу доверить ему свою жизнь, и как сильно он сам мне дорог… − именно так сейчас о событиях августа прошлого года вспоминает Катя. – Авария круто перевернула сознание.

- Я понимал, что если нет ее, и мне на этом свете делать нечего, - отвечает Евгений.

И снова предложение! Полный бар народу, байкеры, друзья, Женя выходит на сцену со своим коллективом. Задолбили басы.

- Он спел мою любимую песню Bon Jovi «It's my life», хоть и не знал, что она моя любимая, а потом на виду у всех посетителей в пятый раз задал самый волнительный вопрос: «Катя, родная, будешь моей женой?!» - говорит со слезами на глазах Катя. - «Да, да, да!» − закричала я! После этого «It's my life» теперь стоит рингтоном на моем телефоне.

Фото: из архива героев публикации.

Свадьбу молодые сыграют 6 июля. Каким будет торжество? Разумеется, байкерским - с «железными» конями, косухами, банданами, катаниями.

- У нас душа и сердца на двоих, - говорят влюбленные. – У обоих такое впервые. О чем мечтаем? О детях. Даже уже купили кроватку, стульчик для кормления. Хотим большую крепкую семью. И, возможно, однажды отправиться вместе в кругосветку на мотоциклах.