"Иркутск! Байкал! Красота!": рэпер Баста отдохнул на озере после концерта в Иркутске
- Иркутск, поем: "Ну привет!" - раскачивает зал рэпер Баста.
- Ну привет! Привет! - хором отзывается зал.
Накануне, 10 июня в Ледовом дворце Иркутска состоялся большой концерт Василия Вакуленко, известного как Баста. Рэпер презентовал публике новый альбом, исполнил старые хиты, устроил грандиозное шоу звука и цвета. Фанаты были в восторге! Соцсети пестрели видео и фото с концерта.
"Вася, ты красавчик! Концерт - бомба! Спасибо за эмоции и настроение! Это было невероятно и очень круто!" - пишут поклонники рэпера в Instagram. Кстати, на выступление Басты пришли не только иркутяне - ценители рэпа приехали даже из Бурятии.
"Иркутск! Байкал! Красота!": рэпер Баста отдохнул на озере после концерта в Иркутске.Видео: Instagram Василия Вакуленко.
Некоторые фанаты Басты остались слегка разочарованы тем, что на концерте была "так себе акустика". Но яркое выступление Василия Вакуленко затмило все мелочи.
А после неповторимого концерта в Иркутске рэпер Баста отправился отдохнуть на Байкал. На его странице в Instagram появились фотографии озера с подписью "Иркутск! Байкал! Красота! Родина!".
"Байкал! Красота!": Василий Вакуленко опубликовал в соцсетях фото с отдыха на озере. Фото: Instagram Василия Вакуленко.
ИСТОЧНИК KP.RU