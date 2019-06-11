2019-06-11T06:28:11+03:00
Звезды

"Иркутск! Байкал! Красота!": рэпер Баста отдохнул на озере после концерта в Иркутске

В соцсетях появились фото и видео с выступления, а также с поездки Василия Вакуленко на Байкал [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Рэпер Баста выступил с концертом в Иркутске, а затем отправился на БайкалРэпер Баста выступил с концертом в Иркутске, а затем отправился на БайкалФото: Александр ГЛУЗ
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- Иркутск, поем: "Ну привет!" - раскачивает зал рэпер Баста.

- Ну привет! Привет! - хором отзывается зал.

Накануне, 10 июня в Ледовом дворце Иркутска состоялся большой концерт Василия Вакуленко, известного как Баста. Рэпер презентовал публике новый альбом, исполнил старые хиты, устроил грандиозное шоу звука и цвета. Фанаты были в восторге! Соцсети пестрели видео и фото с концерта.

"Вася, ты красавчик! Концерт - бомба! Спасибо за эмоции и настроение! Это было невероятно и очень круто!" - пишут поклонники рэпера в Instagram. Кстати, на выступление Басты пришли не только иркутяне - ценители рэпа приехали даже из Бурятии.

"Иркутск! Байкал! Красота!": рэпер Баста отдохнул на озере после концерта в Иркутске.Видео: Instagram Василия Вакуленко.

Некоторые фанаты Басты остались слегка разочарованы тем, что на концерте была "так себе акустика". Но яркое выступление Василия Вакуленко затмило все мелочи.

А после неповторимого концерта в Иркутске рэпер Баста отправился отдохнуть на Байкал. На его странице в Instagram появились фотографии озера с подписью "Иркутск! Байкал! Красота! Родина!".

"Байкал! Красота!": Василий Вакуленко опубликовал в соцсетях фото с отдыха на озере. Фото: Instagram Василия Вакуленко.

"Байкал! Красота!": Василий Вакуленко опубликовал в соцсетях фото с отдыха на озере. Фото: Instagram Василия Вакуленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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