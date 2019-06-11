- Иркутск, поем: "Ну привет!" - раскачивает зал рэпер Баста.

- Ну привет! Привет! - хором отзывается зал.

Накануне, 10 июня в Ледовом дворце Иркутска состоялся большой концерт Василия Вакуленко, известного как Баста. Рэпер презентовал публике новый альбом, исполнил старые хиты, устроил грандиозное шоу звука и цвета. Фанаты были в восторге! Соцсети пестрели видео и фото с концерта.

"Вася, ты красавчик! Концерт - бомба! Спасибо за эмоции и настроение! Это было невероятно и очень круто!" - пишут поклонники рэпера в Instagram. Кстати, на выступление Басты пришли не только иркутяне - ценители рэпа приехали даже из Бурятии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/714074" frameborder="0"></iframe> "Иркутск! Байкал! Красота!": рэпер Баста отдохнул на озере после концерта в Иркутске.Видео: Instagram Василия Вакуленко.

Некоторые фанаты Басты остались слегка разочарованы тем, что на концерте была "так себе акустика". Но яркое выступление Василия Вакуленко затмило все мелочи.

А после неповторимого концерта в Иркутске рэпер Баста отправился отдохнуть на Байкал. На его странице в Instagram появились фотографии озера с подписью "Иркутск! Байкал! Красота! Родина!".