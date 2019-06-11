2019-06-11T09:31:06+03:00
Общество

Соседские войны: надгробие и венок установили под окнами своих «врагов» жители Ангарска

Им не понравилось, что соседи перенесли мусорку в их двор [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Соседские войны: надгробие и венок установили под окнами своих «врагов» жители Ангарска. Фото: группа "Инцидент Иркутск"Соседские войны: надгробие и венок установили под окнами своих «врагов» жители Ангарска. Фото: группа "Инцидент Иркутск"
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Как известно, нет ничего хуже, чем конфликтовать со своими соседями. Но в одном из дворов Ангарска, судя по всему, между жильцами назревает не конфликт, а самая настоящая война. Рассказали о ней в соцсетях местные жители. Началось все из-за обычного мусора. Оказалось, одни соседи убрали мусорные баки под своими окнами и перенесли их в другой двор, а на этом месте высадили деревья, и смастерили клумбы из старых шин, в которые посадили цветы.

Фото: группа "Инцидент Иркутск"

Фото: группа "Инцидент Иркутск"

Жильцы двора, в который переехала свалка, с этим мириться не захотели. Переносить баки обратно они не стали, а пошли дальше. Не пожалели денег, купили в ритуальном агентстве венки, небольшие тумбочки, которые устанавливают в виде надгробий, написали на них несколько крепких словечек и организовали импровизированное кладбище прямо под окнами соседей. Ну а шины, по словам тех же пользователей соцсетей, сожгли ночью.

Простоял такой «мемориал» почти сутки. По словам очевидцев его уже убрали коммунальщики. Ну а жильцы, которым посоветовали копить деньги на гробы, в случае если они не уберут мусорку, собираются писать заявление в полицию. Они оценили такое послание, как угрозу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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