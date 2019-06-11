2019-06-11T14:41:11+03:00
Общество

Каждый четвертый исследованный клещ в Иркутской области - переносчик инфекций

Еще не поздно поставить прививку от энцефалита, ее уже сделали почти 50 тысяч жителей Приангарья
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Каждый четвертый исследованный клещ в Иркутской области - переносчик инфекций.Каждый четвертый исследованный клещ в Иркутской области - переносчик инфекций.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На календаре уже июнь и лето в самом разгаре. Все больше жителей Иркутска сбегают из душного города на дачи и базы отдыха. Другие же идут в леса за грибами, а кто-то предпочитает просто позагорать на солнышке. Однако выбираясь на природу, не стоит забывать об опасности – клещи не дремлют! Всего с начала года за помощью врачей в Иркутской области обратилось 6223 человека. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что это на 17% больше, чем год назад. Тогда же число укушенных сибиряков к июню 2018 года достигло отметки в 5312 человек. Однако пугаться такого роста числа пострадавших от паразитов не стоит.

- Из-за того, что в середине мая было резкое похолодание, активность клещей снизилась, но когда тепло вернулось, вместе с ним вернулись и паразиты, - объясняют в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. – Однако по результатам исследований за прошлую неделю все значения пришли в норму. Так в Иркутске с жалобами на укусы клещей обратились 905 человек из 164 дети, для сравнения год назад таких пациентов было 911, среди них 188 детей.

Кроме того, в санитарном ведомстве рассказали, что с начала года уже провели исследования 3492 клещей, которых принесли к врачам жители Иркутской области. Уже известны и первые итоги. Оказалось, что каждый 4 паразит является переносчиком заразы! 17,6% из них больны боррелиозом, еще 6,9 % заражены другими инфекциями. А 1,2% кровососов при укусе могут передать человеку вирус энцефалита. В этом году его подхватили трое жителей Приангарья. Так что еще не поздно сделать прививку!

- Ее нужно поставить за две недели до предполагаемого выхода на природу, иначе организм не успеет выработать иммунитет, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Так в Приангарье прививку от клещевого энцефалита уже поставили 48 446 человек, среди которых 17438 детей.

БДИ!

Снятого клеща кладем на влажную ватку, помещаем в коробочку. Его должны исследовать в лаборатории. Если кровосос не сохранился, у вас возьмут на анализ кровь.

Специалисты напоминают: у пострадавшего от укуса клеща в запасе есть трое суток. После врачи уже не смогут применить большую часть препаратов, спасающих от того или иного заболевания, переносимых кровососами: они просто не подействуют, вирус попадет в организм и начнет свою разрушительную работу.

НА ЗАМЕТКУ

Находясь в лесу

- надевайте светлую одежду (на ней лучше видны клещи) с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, на голову — косынку, капюшон;

- проводите само и взаимоосмотры каждые 1-2 часа;

- применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие клещей;

- в лесу держитесь середины дороги, избегайте зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидите на траве;

- осматривайте домашних животных, которых берете с собой;

ИСТОЧНИК KP.RU

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