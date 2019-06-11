Дмитрий Бердников: Иркутск стремится в будущее

В Северной столице страны завершил свою работу Петербургский международный экономический форум – одно из крупнейших событий в мире экономики и бизнеса. В мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

- Подобные значимые мероприятия дают колоссальный опыт. Это замечательная возможность познакомиться с российскими и мировыми наработками по различным направлениям, поделиться своими знаниями и умениями, - отметил он. - В этом году большое внимание на форуме уделялось социальной повестке, развитию инноваций, цифровизации городского хозяйства. Хочу отметить, что по этим направлениям Иркутск зарекомендовал себя на достойном уровне.

Жилье и городская среда

На форуме мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в панельной сессии «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация». В работе площадки участвовали министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, вице-президент по стандартам Ассоциации телекоммуникационной промышленности (TIA) Дэвид Бэйн, директор по развитию программы цифрового строительства Egis Кристоф Кастан, генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и другие. Модератором выступил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

На сессии обсуждалось развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов России, их привлекательность для инвесторов. По словам Владимира Якушева, проблематика этих сфер достаточно серьезная и одна из главных задач на сегодня - научиться привлекать дополнительные средства в жилищно-коммунальный комплекс.

Как отметил Дмитрий Бердников, в Иркутске накоплен достаточно широкий опыт по привлечению инвестиций для решения важных городских задач. В столице Приангарья успешно реализуется механизм развития застроенных территорий. За счет средств застройщиков ведется расселение граждан из ветхого и аварийного жилья под контролем городской администрации.

– Объемы расселения по механизму РЗТ сопоставимы с объемами, которые проведены за счет федеральных и муниципальных программ, – подчеркнул мэр Иркутска. - В совокупности на территориях, в отношении которых уже заключены договоры, мы сможем построить порядка 700 тыс. м2 нового жилья.

Реализация этого механизма является одним из обязательных условий для участия в национальном проекте «Жилье и городская среда». Напомним, Иркутск в 2019 году вошел в этот нацпроект. В рамках первых этапов за 2 года по программе планируется расселить 29 многоквартирных домов.

Кроме того, уже не первый год в областном центре ведется работа по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения. Сети, находящиеся в муниципальной собственности, содержатся за счет ресурсоснабжающей компании. Концессионеру было передано 33 котельных и более 360 км тепловых сетей. На сегодня компания за свой счет осуществила перекладку более 30% городских тепловых сетей и провела техническое перевооружение муниципальных котельных.

Цифровизация и благоустройство

В рамках форума Дмитрий Бердников дал интервью корреспондентам радио «Комсомольская правда». Он рассказал о строительстве в Иркутске современных школ, формировании комфортной среды, озеленении города, цифровизации.

– Внедрение цифровых технологий - это возможность сделать нашу повседневную жизнь более комфортной, сэкономить время, усилия, ресурсы, - пояснил мэр. - Убежден: консолидация всей ключевой информации о городских процессах должна происходить на уровне администрации - управленческого центра.

Столица Приангарья стала одной из пилотных площадок федерального проекта «Умный город». Уже в этом году в Иркутске начнет работу платформа «Геопортал» - централизованная система сбора информации по всем направлениям деятельности муниципалитета. Можно будет в режиме онлайн отследить, как выглядит или где располагается любой существующий объект; узнать о том, какая управляющая компания обслуживает дом; получить градостроительную документацию на любой участок; выяснить, является ли здание объектом культурного наследия; посмотреть памятные и общественные места. Там же будет размещена информация о реализуемых в настоящее время инвестиционных проектах, а также о готовых площадках под их реализацию.

Дмитрий Бердников в радиоэфире рассказал и о портале #ЯИркутянин.

- Он действует в нашем городе с июня прошлого года, - отметил Дмитрий Бердников. - На портале любой зарегистрированный пользователь может оставить свою заявку по благоустройству территорий, освещению, уборке, организации городского мероприятия, открытию нового маршрута общественного транспорта, состоянию дорог и многие другие. Каждое обращение отрабатывается сотрудниками соответствующих подразделений. Информация о результатах размещается здесь же, на сайте.

В рамках интервью шла речь и о формировании в Иркутске комфортной среды. Глава города напомнил, что Иркутск участвует в программе, получившей сейчас статус нацпроекта, уже третий год. Но еще в 2016-м, предвосхитив федеральный проект, в областном центре начали приводить в порядок парки, дворы и скверы, опираясь при этом на мнение жителей.

– Мы вместе занимаемся благоустройством нашего города, - подчеркнул Дмитрий Бердников. - Ни один из проектов не обходится без непосредственного участия иркутян. Голосование за общественные пространства мы проводили во всех округах города. В общей сложности в нем приняли участие более 230 тыс. человек – 35% от числа всех жителей областного центра. За время реализации проекта в Иркутске благоустроено 27 общественных пространств и 421 двор.

Во время работы ПМЭФ-2019 Дмитрий Бердников провел ряд деловых встреч и переговоров. По результатам будут определены дальнейшие векторы работы, в том числе по реализации в Иркутске национальных программ и федеральных проектов.

- Работа форума еще раз четко продемонстрировала, что с каждым годом взаимоотношения всех уровней власти и бизнеса становятся все эффективнее, - отметил мэр Иркутска. - Те процессы, что действуют в столице Приангарья, коррелируются с национальными проектами. Мы видим вектор развития, который задает федеральный центр; активно встраиваемся в эти механизмы. Убежден, Иркутск как областной центр будет задавать хороший темп, высокую планку по качеству и объему выполненных работ.

КОММЕНТАРИИ

Александр Ким, заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике:

- В Иркутске ведется планомерная работа по так называемой «централизации округов». То есть для жителя любого района в шаговой доступности должна быть вся необходимая инфраструктура, созданы комфортные условия для всех горожан. Для этого мы благоустраиваем парки, скверы, создаем новые общественные пространства. В том числе в рамках федерального «Формирование комфортной городской среды». Так, например, сделали площадь на бульваре Постышева в Октябрьском районе, сквер «Россия» в Ленинском, центральную площадь Академгородка – в Свердловском, сквер на Чудотворской в Правобережном округе Иркутска.

Зонирование Иркутска предусмотрено уже в генеральном плане города. Округ – это, по сути, мини-город в большом городе. Еще раз подчеркну: человеку должно быть комфортно там, где он живет. Работа на Петербургском международном экономическом форуме показала, что мы движемся в правильном направлении.

Что касается цифровизации непосредственно в строительной сфере, то в 2019 году ожидается активный переход отрасли на новый механизм финансирования с использованием банковского кредитования и счетов эскроу. В результате, за счет появления новых механизмов и инструментов не будет возникать проблем с обманутыми дольщиками. Время покажет, как новые тенденции проявят себя в нашем городе и в регионе в целом.

Екатерина Козулина, заместитель мэра - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом:

- В рамках форума на разных площадках обсуждались наиболее острые проблемы городского хозяйства. Особое внимание уделялось темам, которые не всегда положительно воспринимаются в обществе. В частности, такие как рекламные конструкции и нестационарные торговые объекты (НТО). Безусловно, первопроходцем в этом направлении стала Москва. Но сегодня эта работа ведется уже практически во всех субъектах.

Проблеме НТО более 20 лет. Сейчас при борьбе с рекламой и НТО мы часто встречаем недовольство со стороны представителей малого бизнеса. Но все-таки горожане не хотят видеть на улицах города металлические палатки, расположенные в центре тротуаров. Очевидно, что количество, внешний вид, а иногда и специализация НТО себя изжили.

Во время форума мы пообщались с коллегами из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска. Трудности у всех одни и те же, как и законодательная база, и механизмы их решения. На мой взгляд, мы выбрали правильное направление в работе с НТО.

То же самое касается рекламных конструкций и информационного оформления. Все хотят видеть красивые здания с привлекательными стильными вывесками. Основной тренд сегодня - это отсутствие большого формата рекламных конструкций в центральной части города, отказ от их размещения на многоквартирных домах и размещение вывесок в едином стиле. Обменявшись опытом с коллегами, мы обсудили принятие и исполнение правил по благоустройству в городах. Отдельное внимание уделили обсуждению информационного оформления и размещения рекламы в исторических частях городов, а также на объектах культурного наследия.

Также на форуме большое внимание было уделено вопросам цифровизации. Мы показали собственные наработки и ознакомились с опытом других городов. Опыт Иркутска неоднократно оценивался как эффективный. Уровень и темп реализации данного проекта достаточно высокий. Основными задачами по-прежнему остаются полнота, открытость и доступность информации как для администрации, так и для граждан. При этом у нас и коллег остаются некоторые трудности: это электронное взаимодействие с федеральными структурами.

Алексей Якунин, начальник управления информатизации аппарата администрации Иркутска:

- На форуме я принял участие в нескольких сессиях по теме «Технологии, приближающие будущее». Основными вопросами данного направления было обсуждение цифровизации экономики, развитие киберугроз и искусственного интеллекта. Такие мероприятия дают полезный опыт, позволяют понять актуальные темы и перспективные направления развития. По большинству направлений город Иркутск находится в тренде, а иногда и в чем-то лидирует.

Заместитель председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Вячеслав Шуленин рассказал, что благодаря цифровизации изменилось государственное управление в Москве. Один из проектов, на котором он остановился, - это «Активный гражданин». Проект позволяет направлять средства на благоустройство с учетом потребностей граждан. Хочу отметить, что у нас есть аналог данной системы. Он успешно внедрен и пользуется популярностью у жителей Иркутска уже второй год.

Оцифрованные технологические, управленческие или логистические решения позволяют улучшать алгоритмы работы за счет анализа большего объема данных. В администрации города Иркутска ведется работа в данном направлении. Мы создали платформу «Геопортал», которая объединит большой объем оцифрованных данных из разных отраслей. В данный момент проект передан нам и проходит этап наполнения информацией. Именно концентрирование большого объема данных в одном месте с возможностью их визуализации позволит нам выйти на новый уровень в принятии управленческих решений.