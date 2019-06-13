2019-06-13T07:56:27+03:00
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся на реке в Бурятии: четверых спасли, одного унесло течением

Пропавшего ищут с помощью вертолета Ми-8
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Катамаран с туристами перевернулся на реке в Бурятии: четверых спасли, одного унесло течением. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиКатамаран с туристами перевернулся на реке в Бурятии: четверых спасли, одного унесло течением. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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ЧП на реке Гоуджекит Северо-Байкальского района Бурятии произошло днем, 12 июня. Там перевернулся катамаран с пятью туристами на борту. Среди них было четверо мужчин и одна женщина. Из всей группы спастись удалось лишь четверым. Одного туриста унесло течением. Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда, которые приехали на место, организовали навесную переправу и эвакуировав пострадавших на берег, передали их родственникам.

- Работы по поиску пропавшего туриста продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В зону поиска из Улан-Удэ уже прилетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Обследовано 60 километров акватории Байкала и реки Гоуджекит. Пока результатов нет.

Спасатели еще раз напоминают любителям туризма, перед выходом на маршрут, обязательно регистрироваться в поисково-спасательных подразделениях. Прежде всего, это необходимо для безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, оперативной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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