2019-06-13T10:05:04+03:00
Общество

Полчища горностаевой моли захватили автобусную остановку в Черемхове

Огромную группировку гусениц сняли на видео очевидцы [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полчища горностаевой моли захватили автобусную остановку в Черемхове. Фото: группа "В ГОРОДЕ ЧЕ | ЧЕРЕМХОВО NEWS" ВконтактеПолчища горностаевой моли захватили автобусную остановку в Черемхове. Фото: группа "В ГОРОДЕ ЧЕ | ЧЕРЕМХОВО NEWS" Вконтакте
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Сидеть и даже стоять в ожидании своего автобуса не смогли на одной из остановок в центре города, жители Черемхова. Дожидаться маршрутку людям пришлось чуть ли не на проезжей части. Все дело в том, что металлический остановочный павильон в прямом смысле захватила огромная группировка гусениц, предположительно горностаевой моли. Полчища кишащих черных гусениц, охвативших стены, крышу, скамейки павильона и даже столб для объявления, стоящий рядом, горожане сняли на видео.

- Что творится! – восклицает автор ролика. – Черви атаковали остановку, да они же повсюду, все в червях! Надо что-то срочно делать, принять какие-то меры.

Горностаевая моль атаковала автобусную остановку в Черемхове.Видео: группа "В ГОРОДЕ ЧЕ | ЧЕРЕМХОВО NEWS" Вконтакте

Далее мужчина наводит камеру на соседнее дерево, которому, повезло еще меньше. Судя по всему, гусеницы облюбовали его намного раньше остановки. С первого взгляда даже специалист вряд ли бы определил породу этого дерева, так как оно полностью окутано мерзкой белой паутиной и больше напоминает декорации из фильма ужасов. Поэтому, автор предлагает его срочно срубить..

На людей горностаевая моль, конечно, не нападет. Зато, если по совету очевидца, вовремя не принять меры, будет размножаться с космической скоростью. К слову, гусеницам по вкусу все деревья, и остановки, похоже тоже. Взрослая самка способна откладывать до 1000 (!) яиц. Побороть прожорливую моль, по словам специалистов, можно единственным способом – своевременной обработкой. Если опоздать, то от гусениц уже никак не избавиться.

Дерево, стоящее рядом с остановкой полностью охвачено паутиной.

Дерево, стоящее рядом с остановкой полностью охвачено паутиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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