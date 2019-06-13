Стобалльники ЕГЭ 2019 Иркутской области и Бурятии: "Результаты экзамена я увидел во сне"

Вот и позади самая горячая пора для выпускников школ − сдача ЕГЭ. Теперь ребятам остается только набраться терпения и ждать, когда станут известны результаты всех экзаменов. И первые итоги уже есть.

− Школьники узнали свои баллы ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике, − рассказывают в пресс-службе министерства образования Иркутской области. – Четыре выпускника из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Братска заслужили особые поздравления – они набрали 100 баллов по литературе!

Пусть это и не самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ, но те ребята, которые его выбрали, готовились очень тщательно. Только представьте, сколько книг нужно прочесть, чтобы набрать наивысший балл?

Вере Панчуковой помогла сдать экзамен щепотка везения и очень много упорства. Фото: из архива героя публикации.

− Сдать экзамен мне помогла щепотка везения и очень много упорства, − улыбается выпускница иркутской школы № 24 Вера Панчукова. – Весь учебный год я провела «в обнимку» с книжками, каждый день читала как минимум по 100-200 страниц. Кстати, мое любимое произведение из школьной программы – «Война и мир». Да-да, не удивляйтесь! Мне очень нравится стиль Льва Толстова.

Без отличной подготовки – никуда. Но и про народные приметы выпускники не забывают. Все-таки везение никто не отменял.

− Перед экзаменом я несколько дней не мыла голову, спала на тетрадке с конспектами, и, конечно же, клала в обувь пятирублевые монетки, − рассказывает «Комсомолке» Вера. – Мама с самого утра держала за меня кулачки, бабушка молилась, а лучшая подруга в шутку ворожила. Вот так всеобщими силами и привлекли удачу. Ощущения непередаваемые! Когда увидела свой результат, сначала не поверила, а потом заплакала от счастья, выглянула из окна и на всю улицу закричала: «Ура, у меня 100 баллов по литературе!».

Теперь Вера Панчукова смело может поступать в любой вуз, который по душе. Она выбрала Санкт-Петебургский госуниверситет, мечтает стать журналистом.

Братчанка Елизавета Северинова перед ЕГЭ много читала, но и про приметы не забывала. Фото: из архива героя публикации.

Другая стобалльница, братчанка Елизавета Северинова, планирует выучиться на филолога или переводчика в Москве или северной столице.

− Перед экзаменом учительница дала мне «пятачок», заряженный на успех, я положила его в туфли, и мне стало как-то спокойнее, − говорит Елизавета. – Хоть я прочитала море книг и была готова к ЕГЭ, все-таки хорошее настроение тоже играет большую роль. Я кушала на экзамене шоколадки, и представляла, что размышляю о литературе не в кабинете, а дома, в уютной обстановке. Когда увидела свои результаты, меня аж в дрожь бросило от волнения и радости!

На удивление, такие яркие эмоции были не у всех стобалльников. Например, Тамир Будажапов из Бурятии, тоже получивший высший балл на экзамене по литературе, предчувствовал свой успех.

− На следующий день после ЕГЭ я увидел во сне, что получил 100 баллов, − вспоминает Тамир. – Так что результату я не удивился, но, конечно же, был очень рад.