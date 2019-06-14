2019-06-14T10:49:32+03:00
Общество

Байкальский природоохранный прокурор повышен в звании

Указ подписал Президент России Владимир Путин
Юлия УЛЫБИНА
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Сергею Зенкову присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего классаСергею Зенкову присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего классаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору Сергею Зенкову присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Звание приравнивается к генеральскому. Соответствующий указ 11 июня 2019 года подписал Президент России Владимир Путин.

Сергей Зенков удостоен высокого классного чина за добросовестный труд, личный вклад в укрепление законности и правопорядка, профессиональные качества.

"Комсомольская правда" в Иркутске поздравляет Сергея Зенкова с присвоением классного чина государственного советника юстиции третьего класса и желает плодотворной работы на благо Байкала, региона и страны.

Напомним, что специализированная прокуратура, которая призвана заниматься вопросами охраны Байкала, была создана в 2018 году.

Она занимается проблемами охраны воды, воздуха и земли на всей байкальской природной территории, которая включает Иркутскую область, Республику Бурятию и Забайкальский край.

НАША СПРАВКА

Сергей Дмитриевич Зенков родился в 1959 году в Тайшете Иркутской области. Окончил юридический факультет ИГУ в 1983 году.

В органах прокуратуры начал работать стажером, затем следователем прокуратуры Свердловского района Иркутска.

С 1994 по 1997 годы - прокурор Иркутского района. С 1997 года - прокурор Ленинского района Иркутска.

В августе 2006 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зенков назначен заместителем прокурора Иркутской области. В 2018 году стал Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", "За верность закону" I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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