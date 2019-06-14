Байкальский природоохранный прокурор повышен в звании
Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору Сергею Зенкову присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Звание приравнивается к генеральскому. Соответствующий указ 11 июня 2019 года подписал Президент России Владимир Путин.
Сергей Зенков удостоен высокого классного чина за добросовестный труд, личный вклад в укрепление законности и правопорядка, профессиональные качества.
"Комсомольская правда" в Иркутске поздравляет Сергея Зенкова с присвоением классного чина государственного советника юстиции третьего класса и желает плодотворной работы на благо Байкала, региона и страны.
Напомним, что специализированная прокуратура, которая призвана заниматься вопросами охраны Байкала, была создана в 2018 году.
Она занимается проблемами охраны воды, воздуха и земли на всей байкальской природной территории, которая включает Иркутскую область, Республику Бурятию и Забайкальский край.
НАША СПРАВКА
Сергей Дмитриевич Зенков родился в 1959 году в Тайшете Иркутской области. Окончил юридический факультет ИГУ в 1983 году.
В органах прокуратуры начал работать стажером, затем следователем прокуратуры Свердловского района Иркутска.
С 1994 по 1997 годы - прокурор Иркутского района. С 1997 года - прокурор Ленинского района Иркутска.
В августе 2006 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зенков назначен заместителем прокурора Иркутской области. В 2018 году стал Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором.
Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", "За верность закону" I степени.
ИСТОЧНИК KP.RU