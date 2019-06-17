Врач из Бурятии спас жизнь 16-летней девочки в Сочи по сеансу видеосвязи

- Быстрее сюда, тут человеку плохо! - крики с улицы сотрудница павильона бурятской культуры в сочинском этнопарке «Моя Россия» Саяна Ванчикова услышала в самый разгар рабочего дня. Забыв про посетителей, женщина выбежала на улицу и увидела лежащую на брусчатке молодую девушку и скопившихся над ней прохожих.

- Смотрю, а девочка лет 16 начинает терять сознание, - рассказывает Саяна Ванчикова. - На улице жара под 30, духота. Я быстрее сбегала за водой и влажными салфетками. По дороге крикнула сотруднику службы безопасности, чтобы вызвал скорую.

Под палящим солнцем подростку становилось все хуже, но что делать дальше, никто не знал. Медиков среди сотрудников и посетителей этнопарка не оказалось. Помощь пришла, что называется, откуда не ждали, а если точнее, то почти за 5 тысяч километров. Саяна схватила телефон и набрала номер своего земляка - врача из Бурятии Валерия Амагырова, с которым была отлично знакома, когда жила в Улан-Удэ. Шансов, что опытнейший 56-летний медик с 30-летним стажем быстро ответит на звонок, было немного. Все-таки пятичасовую разницу во времени никто не отменял. В Улан-Удэ стояла почти глубокая ночь. Но буквально через пару гудков Саяна услышала голос врача.

- Валерий Павлович, помогите, у нас тут человек умирает! - крикнула в трубку Саяна, включив видеосвязь.

Так спасали девочку. Фото: предоставлено Саяной Ванчиковой

- Первое, что мне нужно было сделать, так это успокоить их, - рассказывает Валерий Амагыров. - Потому что по реву и крикам я понял, что там уже начинается паника. Затем спросил симптомы и от матери девочки узнал, что у ее 16-летней дочери порок сердца. Думаю, сознание она стала терять из-за резкого падения давления и сильной духоты. Поэтому я посоветовал ее аккуратно уложить, поднять ноги, положить на лоб мокрое полотенце и дать что-нибудь пахучее, например нашатырный спирт.

Подручных медицинских средств у Саяны и ее коллег не было, поэтому женщина, по-прежнему не выпуская телефон из рук, быстро сбегала за уксусом, а вернувшись, продолжила получать наставления от врача, который велел растирать школьнице руки.

- Я, можно сказать, оперативно передавала информацию, - продолжает Саяна. - Одной рукой держала телефон, слушая советы Валерия Павловича, второй - ноги девочки, а ее мама и подоспевший на помощь Данил из сибирского павильона в это время растирали ей руки. В общем, сначала мы растерялись, а когда дозвонились до врача, обрели уверенность и сами как будто превратились в бригаду скорой помощи.

Саяна Ванчикова не растерялась и вовремя позвонила опытному врачу, чтобы получит консультацию. Фото: личный архив Саяны Ванчиковой

Вся спасательная операция длилась минут 20. Скорая помощь к тому моменту еще не приехала, и было решено везти девочку навстречу медикам на машине одного из очевидцев. Через несколько минут пациентку передали в руки докторов. На днях Саяна созвонилась с мамой школьницы. Та, поблагодарив сибирячку, сказала, что с дочерью все хорошо. Валерий Амагыров свой поступок подвигом не считает и коллегам из республиканского центра медицинской профилактики об этом случае не рассказывал. Говорит, за 30 лет работы врачом-кардиологом и службы в реанимации бывал и в более тяжелых ситуациях.

- Я ведь еще и на скорой работал, правда, по телефону экстренно консультировать еще не приходилось, - улыбается Валерий Павлович.

- Все эти простые на первый взгляд советы и помогли привести девочку в чувство, - заключает Саяна Ванчикова. – Хорошо, что есть люди, которые готовы помочь и днем и ночью.