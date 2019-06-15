Два дня питалась черемшой: волонтер нашел пенсионерку, пропавшую в сибирской тайге

Сибирское лето – традиционная пора сбора даров природы. Грибы, ягоды и конечно, черемша. Именно за ней и отправилась в лес группа из шести жителей небольшого села Галдун Тулунского района.

Местность вокруг Галдуна дикая и нелюдимая даже по-сибирским меркам. Тайга на многие километры, да несколько поселков, в которых едва ли наберется тысяча человек. Потому и ходят в лес только группами, в одиночку – пропадешь. Но даже это не всегда гарантия безопасности. В этом на своем опыте убедилась 61-летняя пенсионерка, которая настолько увлеклась сбором черемши, что и не заметила, как отстала от своей группы.

Когда же ее спутники спохватились и поняли, что их подруга пропала из виду, сборщики попытались сами найти женщину, но безуспешно. Тогда на следующий день было решено вернуться в Галдун за подмогой.

- На поиски женщины вышли более 50 человек, среди которых были полицейские, спасатели и добровольцы, - рассказали в пресс-службе МО МВД России «Тулунский».

Найти пропавшую сибирячку удалось только на второй день. Ее случайно встретил один из волонтеров, прочесывавших лес. Женщина была настолько напугана и измучена, что едва смогла поднять голову, чтобы ее заметил доброволец. Когда пенсионерка отошла от шока, она рассказала, что все это время питалась собранной черемшой и безуспешно пыталась отбиться от назойливых комаров. Так, изрядно покусанная кровососами, но живая и невредимая, сибирячка вернулась домой.