Упал с трехметровой высоты: полицейские спасли пятилетнего мальчика, который просидел в колодце 10 часов

- Не бойся, все хорошо, мы тебя вытащим, хватайся за руки, - уверенно и спокойно сказал участковый Игорь Мерхусеев пятилетнему мальчику, которого едва мог разглядеть на дне грязного канализационного колодца.

Ребенок, чьи глаза были красными от пыли и слез, дрожал от холода и жалобно смотрел на своего спасителя.

- Я его за руки хватаю, а они ледяные, - вспоминает те секунды Игорь Мерхусеев. - У меня аж все сжалось внутри, захотелось прижать его к себе и согреть.

Мальчик, на поиски которого подняли едва ли не всех полицейских Улан-Удэ, ушел играть с соседскими ребятишками во дворе дома по улице Невского вечером 14 июня. Когда за окном уже стало смеркаться, его тетя следившая в тот день за ребенком, пошла чтобы позвать племянника домой. Но так и не смогла найти его. Случайные прохожие, которые шли ей навстречу, как один отвечали, что не видели парнишку. Отгоняя худшие мысли, 25-летняя женщина позвонила в полицию.

- Полицейские провели подворовые обходы в Железнодорожном районе города, обследовали располагающийся неподалеку частный сектор, игровые площадки и кладовые, опросили местных жителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Но ночные поиски результата не дали.

Утром, спустя почти 10 часов после исчезновения ребенка, заместитель начальника Железнодорожного отдела полиции Юрий Федоров и старший участковый уполномоченный полиции Иван Илыгеев повторно обходили территорию. Проходя мимо одного из люков, в 50 метрах от дома пропавшего парнишки, они услышали едва различимые жалобные всхлипывания. Отодвинув подушку дивана, которая почему-то прикрывала вход в канализацию, они увидели как на дне колодца сидит тот самый мальчик, которого ищет весь город.

В этот момент к коллегам подошел участковый Игорь Мерхусеев. Решив не терять времени понапрасну, мужчины договорились спустить Игоря вниз, чтобы самим достать мальчишку с трехметровой глубины.

- Я сам отец двоих детей, поэтому, спускаясь к мальчику испытал особые чувства, - рассказывает Игорь Мерхусеев. - Там было очень холодно, а среди мусора и веток стоял ребенок. Я был в форме, а на нем одна футболка, да штаны, как он там не замерз.

Когда же парнишку достали из колодца, полицейские закрывая ему глаза от солнечного света, сразу же понесли его на руках домой. В этот момент пятилетний мальчик понял, что наконец-то в безопасности и не сдерживая эмоций, разревелся.

Удивительно, но несмотря на падение с трех метров, ребенок чудом отделался лишь ссадинами. Однако из-за переохлаждения его все же отвезли в больницу. Полицейские, которые помогли мальчику выбраться из колодца, уже решили, что в ближайшее время придут к семье в гости.