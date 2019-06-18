Доигрались с пневматической винтовкой: школьник случайно прострелил голову 5-летнему брату в Усть-Куте

В одной из многодетных семей Усть-Кута вечером 16 июня произошла трагедия.

- Дядя, а можно пострелять из "воздушки" по банкам? - спросила ребятня у пожилого соседа в микрорайоне "Закута". Как выяснилось, дети так развлекались уже не впервые.

- Не вопрос,- в очередной раз ответил мужчина.

Вынес школьникам тяжелую пневматическую винтовку, они расставили на дороге возле ограды пустые банки и стали азартно палить по ним. Мимо бегали младшие дети...

- Восьмилетний мальчик целился в банку, и тут подскочил его пятилетний брат, - рассказывает "Комсомолке" и.о. начальника отдела МО МВД "Усть-Кутский" Евгений Сычев. - Пуля попала малышу прямо в лоб и застряла в голове. Сосед тут же вызвал скорую помощь, мальчика сначала отвезли в местную больницу, а затем отправили к медикам в Иркутск. Ситуация очень серьезная, так как пуля свинцовая и быстро окисляется.

Пока неизвестно, чем закончится эта история. Полицейские собирают материалы по статье "Причинение телесных повреждений по неосторожности". Евгений Сычев отметил, что решение по этой истории, вероятно, будет приниматься совместно с прокуратурой и следственным комитетом.

Известно, что в семье воспитывается семеро детей - старший уже учится в Иркутске, младшие пока живут с родителями в Усть-Куте. Семья благополучная, серьезных проблем раньше у них не возникало.