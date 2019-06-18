В Иркутске арестовали банду из 7 человек, требовавшую 2 миллиона за освобождение похищенного человека

В Иркутске в полном составе арестована банда из 7 человек, которая похитила человека и требовала за его освобождение 2 миллиона рублей. Похищение в стиле лихих 90-х произошло в мае этого года в микрорайоне Юбилейный. Сообщники прямо на дороге блокировали первый попавшийся автомобиль Тойота-Королла, за рулем которой находился вообще не знакомый им мужчина. Затем, чтобы запугать водителя они выстрелили в воздух из травматического пистолета и силой усадив его в свою машину, увезли в квартиру, где удерживали около суток.

На этом похитители не успокоились. Взяв незнакомца в плен, они избивали его, заковали в наручники и позвонив его родственникам потребовали за освобождение 2 миллиона рублей. Родные, испугавшись за жизнь мужчины, сообщили в полицию и передали похитителям часть денег, пообещав отдать остаток позже. Только после этого преступники отпустили заложника. Вскоре оперативникам удалось выйти на след всей группы. К слову, в ней оказалась одна девушка. Полицейские задерживали опасных преступников совместно с сотрудниками ФСБ, следователями и бойцами СОБРа.

Один из задержанных на месте преступления рассказывает, как похищали человека. Фото: УФСБ России по Иркутской области

- Всем семерым предъявлено обвинение по таким статьям как «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, из корыстных побуждений» и «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Также, при обыске в их квартирах нашли большое количество огнестрельного оружия.

Следователи попросили суд заключить всех обвиняемых под стражу, ссылаясь на то, что оставаясь на свободе, они могут продолжить совершать преступления, а также уничтожить доказательства или вовсе скрыться от следствия. Ходатайство было удовлетворено Кировским районным судом Иркутска. Сейчас все обвиняемые дают показания в СИЗО. Также проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.