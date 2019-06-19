Стоматолог из Братска сам смастерил спортплощадку для ребятишек из своего микрорайона

Теперь под окнами дома 34-летнего стоматолога из жилого района на окраине Братска Валентина Петрова с раннего утра до позднего вечера слышны веселые крики всех местных ребятишек. Этим летом свои каникулы дети проводят на спортплощадке под открытым небом, которую Валентин для них сам же и построил. И даже выделил под это дело часть своей территории.

В свой только что построенный дом Валентин вместе со своей большой семьей: женой и тремя детьми, переехал в начале этого года. И первое, что бросилось в глаза многодетному отцу – на весь район нет ни одной детской площадки. Ребятне даже в песочнице негде было посидеть, не говоря уже о том, чтобы погонять где-нибудь мяч. Писать письма и обивать пороги местной администрации с просьбой поставить качели и турники, врач не стал, а просто отправился к соседу напротив..

- Я ему прямо предложил - давай сложимся и сами построим спортплощадку, мы же нормальные мужики, - рассказывает «КП»-Иркутск Валентин Петров. – Я же знал, что у Алексея Ведерникова тоже двое маленьких детей. Он сразу согласился. Пусть детвора под окнами играет!

Так выглядит новая спортплощадка. Фото: предоставлено Валентином Петровым.

Место для спорткомплекса на свежем воздухе долго выбирать не пришлось. Валентин сразу предложил небольшую полянку перед своим домом. Более того, чтобы ребятам не было тесно, врач сразу демонтировал забор и перенес его на четыре метра. Он не пожалел земли и уменьшил свой участок на несколько соток.

- Я бы еще больше отступил, но помешал гараж, - улыбается Валентин. – В общем, вместе с Алексеем мы поискали в интернете проекты площадок, собрали материал, который у нас был. Недостающее купили вскладчину. И вечерами, после работы, быстрее бежали домой, чтобы варить конструкции из металлических труб. Сами устанавливали их и бетонировали. Наши старания увидели и другие соседские мужики. Они взялись помогать. Для себя же делаем, в конце концов. У них тоже дети есть! Мы привезли два КамАЗа песка, они помогли его перевозить в тачках на участок, трамбовали на нашей площадке.

Дети теперь целыми днями зависают на турниках. Фото: предоставлено Валентином Петровым.

Полянка, заросшая травой, всего за несколько дней превратилась, хоть и в небольшой, но самый настоящий спортивный городок с двумя шведскими стенками, тремя турниками, акробатическими кольцами, качелями. А вскоре там появится еще брусья для отжиманий и рукоход. А в планах Валентина и Алексея смастерить баскетбольное кольцо и покрасить всю конструкцию в яркие цвета.. Полностью сдать детворе площадку в эксплуатацию строители-любители обещают к июлю. Расходы, кстати, оказались не очень большими, хотя и ощутимыми. В общей сложности установка снарядов обошлась энтузиастам в 40 тысяч рублей на двоих.

- Мой 8-летний сын Андрей и 11-летняя дочка Даша, как и 8-летний сын Алексея Ромка уже не вылазят с турников, - продолжает Валентин. – Я же своим не разрешаю идти играть в компьютер, пока не «сдадут спортивные нормативы». Ну, например, пока не подтянутся за несколько подходов 10 раз.

И даже самый маленький старается не отставать от старших. Фото: предоставлено Валентином Петровым.

Возможно, совсем скоро спортивная площадка, сооруженная на паях Валентином и Алексеем, станет не единственной в Южном Падуне. На соседней улице три года назад местные жители высказались против строительства реабилитационного центра для алкоголиков и предложили оборудовать там спортивное сооружение. Недавно стало известно, что деньги на это выделяют. Валентин Петров и компания, не дожидаясь заезда строительной техники, уже сами начали расчищать территорию.

- В свободное время с мужиками расчищаем ее от лиственных деревьев, хвойные оставляем, - говорит стоматолог. – Нам пообещали, что там появится поле для мини-футбола с беговой дорожкой. Хотим, чтобы появился еще маленький парк, где молодые мамочки смогут гулять с колясками. Надеемся, что у нас будет свой зеленый уголок.