2019-06-19T08:48:35+03:00
Происшествия

Землетрясение силой 4 балла произошло 18 июня в курортном местечке Энхалук на Байкале

Отдыхающих на озере подземные толчки порядком напугали
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Землетрясение силой 4 балла произошло 18 июня в курортном местечке Энхалук на Байкале. Фото:Байкальский филиал Геофизической службы РАН.Землетрясение силой 4 балла произошло 18 июня в курортном местечке Энхалук на Байкале. Фото:Байкальский филиал Геофизической службы РАН.
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-Ох! Землетрясение!!!, - многочисленные отдыхающие со всей страны, которые сейчас находятся в курортном местечке Энхалук на берегу Байкала, вчера вечером изрядно переволновались. Это местные жители привычны к подземным толчкам, и легкие колебания земной тверди их мало трогают. Тем более, если они находятся не на верхних этажах высотных зданий, а таких в поселке и вовсе нет. Тем не менее, землетрясение силой в 4 балла, которое зарегистрировали сейсмологи 18 июня в 19.18 по местному времени, почувствовали и они.

-Эпицентр землетрясения 18 июня находился в поселке Энхалук, в Бурятии, - подтвердили информацию в Байкальском филиал Геофизической службы РАН.

Почувствовали толчки, конечно, меньшей силы, в Кабанском районе республики и соседнем с ним Слюдянском районе Иркутской области. Но паники не было - слегка затряслась мебель, зазвенели люстры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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