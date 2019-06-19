“Городская среда”: какие новые школы откроют в Иркутске после строительства и капремонта к 1 сентября?
гости: мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и директор 14 школы, председатель Иркутского общественного городского движения “Женсовет” Людмила Тучкова
мэр города Иркутска Дмитрий Бердников
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директор 14 школы, председатель Иркутского общественного городского движения “Женсовет” Людмила Тучкова
“Городская среда”: какие новые школы откроют в Иркутске после строительства и капремонта к 1 сентября?
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ИСТОЧНИК KP.RU