2019-06-19T14:05:11+03:00
Тема дня - Иркутск

“Городская среда”: какие новые школы откроют в Иркутске после строительства и капремонта к 1 сентября?

гости: мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и директор 14 школы, председатель Иркутского общественного городского движения “Женсовет” Людмила Тучкова
Евгения ДМИТРИЕВА
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мэр города Иркутска Дмитрий Бердниковмэр города Иркутска Дмитрий Бердников
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директор 14 школы, председатель Иркутского общественного городского движения “Женсовет” Людмила Тучкова

директор 14 школы, председатель Иркутского общественного городского движения “Женсовет” Людмила Тучкова

“Городская среда”: какие новые школы откроют в Иркутске после строительства и капремонта к 1 сентября?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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