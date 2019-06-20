Тарифы на электроэнергию 2019 в Иркутске: с 1 июля цены вырастут

Счетчики в квартирах жителей Иркутска, конечно, стоят. Хотя и не во всех. Но внимания на них мало кто обращает – крутит да крутит. Цены в принципе невысокие, можно пережить. Что экономить? Но, похоже, приходит пора и жителям Приангарья вспомнить о том, что «копейка рубль бережет». Тарифы на электроэнергию 2019 в Иркутске выросли и, хотя они до сих пор намного ниже, чем у соседей, уже и не так что малы.

- С 1 июля 2019 года для городского населения установлен тариф на электрическую энергию 1, 11 рубля, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Напомним, что в первое полугодие свет для иркутян обходился в 1,078 рубля за кВт/ч.

На селе тоже цены изменились. Они выросли с 0,7546 рубля до 0,777 рубля за кВт/ч. таковы тарифы на электроэнергию 2019 в Иркутской области.Постепенный рост стоимости и перебои с электричеством из-за перегрузок сети зимой, скорее всего, со временем вынудят жителей пригорода Иркутска отказаться от поголовного отопления домов от сети.

И, кстати, нам грех жаловаться. Соседям из Красноярска, например, приходится тщательно считать киловатты и не допускать их перерасхода. Потому что сейчас они платят по 1,76 рубля, а будут – по 1, 81. И это – если уложатся в норму. А если нагорит слишком много, стоимость возрастает на рубль. Поэтому там сейчас становятся актуальными двухставочные счетчики с дешевым ночным тарифом.

Оплата за горячую воду составит для компонента на теплоноситель 23,88 рублей за кубический метр, для компонента на тепловую энергию —1392,91 рублей за гигакалорию для городского населения. Что касается отопления, то тут тариф - 1392,91 рублей за гигакалорию для горожан. Повысится плата за питьевую воду – с 13. 73 до 14, 12 за кубометр и, разумеется, за водоотведение – с 4.22 до 4.34.

Таким образом, платить будем больше. Но пока большинству горожан, несмотря на рост цен, даже не приходит в голову экономить свет и воду.