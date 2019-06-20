Спасай урожай: луговой мотылек, пожирающий картофель и капусту, наступает на Иркутск

«Гусеницы. Они съедают все на своем пути. Овощи, картофель, траву…», - такое страшное для каждого дачника и садовода сообщение массово пересылают друг другу в мессенджерах жители Иркутской области. Что же за таинственная беда пришла в Приангарье, которая может слопать весь урожай и как от нее защититься, чтобы все приложенные усилия не пропали даром?

- Угроза действительно есть, в Иркутской области замечены бабочки очень опасного вредителя - лугового мотылька, - объясняет главный агроном отдела защиты растений филиала Россельхозцентра Иркутской области Галина Федорова. – Вероятнее всего, они прилетели в Россию из Китая. 8 июня их заметили в Чите, а уже 14 июня в Иркутской области. Сейчас их находят в районах, через которые пролегает железная дорога, то есть от Слюдянки и до Куйтуна.

Комментарий специалиста о луговом мотыльке 00:00 00:00

В последний раз с виду безобидных маленьких серых бабочек сибиряки наблюдали в 2009 году. Агрономы объясняют это периодом активности насекомого, цикл составляет 10-12 лет. Так, что пришло время очередного нашествия, которое может оставить жителей Приангарья без урожая. Ведь в отличие от той же саранчи, которая пожирает в основном полевые культуры, луговой мотылек не отличается привередливостью и может скушать все, что найдет на своем пути. Но специалисты предупреждают, главная угроза исходит не от бабочек, а от его гусениц. Так как же остановить беспощадных вредителей и при этом не отравить урожай и самого себя?

- Травить мотыльков бессмысленно, нужно подождать пока появятся гусеницы, скорее всего это произойдет в конце июня, начале июля, - уточняет Галина Федорова. – Это мелкие личинки размером в 1, 5 мм, отличить их от других вредителей очень просто. Гусеницы появляются на нижней стороне листа, который надо потрясти. Если насекомое не упало, а повисло, будто на паутинке, то это луговой мотылек.

Если все же вредители облюбовали ваш участок, то не нужно паниковать. Картофель, томаты и прочий урожай еще можно спасти. Для этого нужно обработать растения любым доступным интексицидом против гусениц. Этого будет достаточно, чтобы вредители полностью капитулировали. А есть ли народные способы, которыми можно защитить свой огород. Например керосин?

- Ни в коем случае не используйте керосин и бензин, это опасно для вашего здоровья, - предупреждает Галина Федорова. – Это канцерогены, которые способствуют появлению раковых опухолей.

Пока же в региональном Россельхозцентре не готовы предположить насколько серьезным будет нашествие лугового мотылька в Иркутской области. По словам агрономов, приблизительный масштаб ущерба, который могут причинить вредители будет понятен не раньше, чем в начале июля.