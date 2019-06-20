2019-06-20T19:20:12+03:00
Общество

Спасай урожай: луговой мотылек, пожирающий картофель и капусту, наступает на Иркутск

Эксперты Россельхозцентра рассказали, как бороться с вредителем [аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Спасай урожай: луговой мотылек, пожирающий картофель и капусту, наступает на Иркутск.Спасай урожай: луговой мотылек, пожирающий картофель и капусту, наступает на Иркутск.Фото: Мария ПОЛЕЖАЕВА
Изменить размер текста:

«Гусеницы. Они съедают все на своем пути. Овощи, картофель, траву…», - такое страшное для каждого дачника и садовода сообщение массово пересылают друг другу в мессенджерах жители Иркутской области. Что же за таинственная беда пришла в Приангарье, которая может слопать весь урожай и как от нее защититься, чтобы все приложенные усилия не пропали даром?

- Угроза действительно есть, в Иркутской области замечены бабочки очень опасного вредителя - лугового мотылька, - объясняет главный агроном отдела защиты растений филиала Россельхозцентра Иркутской области Галина Федорова. – Вероятнее всего, они прилетели в Россию из Китая. 8 июня их заметили в Чите, а уже 14 июня в Иркутской области. Сейчас их находят в районах, через которые пролегает железная дорога, то есть от Слюдянки и до Куйтуна.

Комментарий специалиста о луговом мотыльке

00:00
00:00

В последний раз с виду безобидных маленьких серых бабочек сибиряки наблюдали в 2009 году. Агрономы объясняют это периодом активности насекомого, цикл составляет 10-12 лет. Так, что пришло время очередного нашествия, которое может оставить жителей Приангарья без урожая. Ведь в отличие от той же саранчи, которая пожирает в основном полевые культуры, луговой мотылек не отличается привередливостью и может скушать все, что найдет на своем пути. Но специалисты предупреждают, главная угроза исходит не от бабочек, а от его гусениц. Так как же остановить беспощадных вредителей и при этом не отравить урожай и самого себя?

- Травить мотыльков бессмысленно, нужно подождать пока появятся гусеницы, скорее всего это произойдет в конце июня, начале июля, - уточняет Галина Федорова. – Это мелкие личинки размером в 1, 5 мм, отличить их от других вредителей очень просто. Гусеницы появляются на нижней стороне листа, который надо потрясти. Если насекомое не упало, а повисло, будто на паутинке, то это луговой мотылек.

Если все же вредители облюбовали ваш участок, то не нужно паниковать. Картофель, томаты и прочий урожай еще можно спасти. Для этого нужно обработать растения любым доступным интексицидом против гусениц. Этого будет достаточно, чтобы вредители полностью капитулировали. А есть ли народные способы, которыми можно защитить свой огород. Например керосин?

- Ни в коем случае не используйте керосин и бензин, это опасно для вашего здоровья, - предупреждает Галина Федорова. – Это канцерогены, которые способствуют появлению раковых опухолей.

Пока же в региональном Россельхозцентре не готовы предположить насколько серьезным будет нашествие лугового мотылька в Иркутской области. По словам агрономов, приблизительный масштаб ущерба, который могут причинить вредители будет понятен не раньше, чем в начале июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24
Тойота Камри перевернулась на объездной дороге Ангарска: погиб водитель легковушки
4-летний мальчик умер в шелеховской больнице: возбуждено уголовное дело
В Братске построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Дома для детей-сирот проверены по поручению губернатора Иркутской области
Начался прием документов у поступающих
Поступают все: в иркутских ВУЗах начался прием документов
Жителей Иркутской области приглашают на татаро-башкирский праздник “Сабантуй”
Гороскоп на 20 июня от бурятских лам: избегайте опасных ситуаций
В Иркутской области отремонтировали 80 домов культуры
Иркутская спортсменка Александра Кан завоевала золотую медаль на Первенстве России по самбо
В Бурятии за прошедшие сутки произошло 40 пожаров в жилых домах
Это моя жилплощадь: женщина незаконно поселилась в чужой квартире в Тайшете
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Шелеховском районе
Снес забор и разворошил все грядки: иркутянин отсудил более 100 тысяч рублей у водителя грузовика
ТПП Восточной Сибири приглашает предпринимателей на встречу с руководством Байкальской природоохранной прокуратуры 28 июня
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
250 автомобилей, 40 мотоциклов и квадроциклов: 6 июля в Иркутске стартует ралли «Шелковый путь-2019»
Миллионные взятки в Иркутске: бывшие сотрудники транспортной прокуратуры и полиции получили реальные сроки
За брошенный окурок - 4 года тюрьмы: если он стал причиной лесного пожара
Японская монохромная живопись в Иркутске: 63 свитка в экспозиции новой выставки
Иркутский спортсмен Дмитрий Иванов выиграл чемпионат Европы по тяжелой атлетике
День молодежи 2019 в Усолье-Сибирском: программа праздничных мероприятий
Иркутского детского хирурга Юрия Козлова наградят Почетным знаком «Признание»
В Иркутске вырос спрос на клубнику