2019-06-20T17:45:25+03:00
Общество

«Гнался за ним на машине по улицам»: продавец фруктов из Азербайджана вернул иркутянину потерянный 1 миллион рублей

Шамхал Гезалов заметил, как мужчина выронил деньги, подобрал и помчался в погоню на машине по городским улицам, чтобы отдать [фото, аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Шамхал Гезалов вообще не хотел, чтобы об этой истории узнали. Фото: предоставлено Шамхалом ГезаловымШамхал Гезалов вообще не хотел, чтобы об этой истории узнали. Фото: предоставлено Шамхалом Гезаловым
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Мужчина выходит из отделения банка с сумкой и небольшим пакетиком в руках, подходит к своей машине, садится в салон, не замечая, роняет этот самый пакет на дорогу. Далее закрывает дверцу автомобиля и уезжает. Свидетелем такой картины из окна своей машины стал 28-летний житель Иркутска Шамхал Гезалов. Он вместе с другом собирался в банк.

- «Наверняка деньги выронил!» - проговорил вслух, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Шамхал. – Мы подбежали, открыли пакетик, смотрим, а там пачки тысячных и пятитысячных купюр. Друг настолько удивился, что сразу достал телефон и сфотографировал. Никогда таких пачек денег в руках не держали мы.

Хозяин денег и не заметил, как выронил пакетик. Фото: предоставлено Шамхалом Гезаловым

Хозяин денег и не заметил, как выронил пакетик. Фото: предоставлено Шамхалом Гезаловым

Наверняка, кто-нибудь другой на месте Шамхала незаметно положил бы этот «волшебный мешочек» в свою машину и постарался поскорее ретироваться. Собственно, Шамхал тоже так и сделал. Правда, поехал он не тратить внезапно свалившийся на голову куш, а погнался за машиной хозяина денег. Тот же, ничего не подозревая, уже спокойно выруливал на соседнюю улицу.

- Марку его автомобиля запомнить было нетрудно, - продолжает Шамхал. – Поэтому догнал я его быстро. Моргал сзади фарами, пытался пойти на обгон и поравняться, а тот не то что не останавливался, а наоборот нажимал на газ. Наверное, испугался, что хотят ограбить, ведь думал, что везет крупную сумму денег. Наконец, через окно удалось показать ему его пакет. Кричу: «Друг, деньги выронил!». Ну, лицо у него сразу изменилось, и он свернул на обочину.

Внутри оказался 1 миллион 50 тысяч рублей. Фото: предоставлено Шамхалом Гезаловым

Внутри оказался 1 миллион 50 тысяч рублей. Фото: предоставлено Шамхалом Гезаловым

Отдышавшись и отойдя от шока, хозяин денег еще долго не хотел отпускать Шамхала. Благодарил! Наконец, мужчина достал из пакетика одну пачку, отщипнул из нее несколько пятитысячных купюр и протянул их Шамхалу со словами: «Спасибо тебе, друг, за твою честность!».

- Я сразу отказался, - говорит Шамхал Гезалов. – Тогда он чуть ли не силой посадил меня в свою машину, мы доехали до магазина, где он купил мне крутой коньяк за 15 тысяч рублей. Больше я ничего о нем не узнал. Телефонами не обменивались. Да, машина у него хорошая, но марку называть ее не буду по его же просьбе. Наверное, бизнесмен какой-то.

Фото: предоставлено Шамхалом Гезаловым

Фото: предоставлено Шамхалом Гезаловым

Шамхал признается, что вообще не хотел, чтобы об этом случае кто-то узнал. По его словам, он ведет скромный образ жизни и привык зарабатывать честным путем. Переехал из Азербайджана, сейчас держит на рынке небольшой ларек с фруктами, а в свободное время подрабатывает таксистом. И известно об это истории стало благодаря другу Шамхала. Тот без спроса успел выложить пост с находкой в соцсетях, за что уже успел выслушать от Шамхала несколько крепких слов.

- Еще в детстве родители учили не брать чужого, - говорит Шамхал. – Я отлично понимаю, что все возвращается бумерангом. В деньгах я не нуждаюсь, а от этого миллиона богаче и счастливее точно не стану.

Ну а в комментариях к посту, тем временем, иркутяне пишут в адрес Шамхала такие теплые слова: «Добра тебе, честный человек!».

Скриншот того самого поста в соцсетях. Фото: группа "Инцидент Иркутск"

Скриншот того самого поста в соцсетях. Фото: группа "Инцидент Иркутск"

Иркутянин Шамхал Гезалов о том, как вернул владельцу найденный 1 миллион рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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