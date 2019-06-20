«Ната изменяет мужу»: в Саянске неизвестные подсказали мужу о неверной супруге

Каких только надписей не бывает в подъездах, классическое «Петька-дурак», в различных вариациях в разные годы красовалось на стенах практически каждого дома. А вот в одном из подъездов Саянска актуальны другие новости. Там появилась «наскальная» живопись кисти неизвестного художника, посвященная семейным проблемам одной из местных семей. «Ната изменяет мужу», - гласит черная надпись на сине-белой стене.

- Город у нас маленький, все равно бы все узнали, а вот стены портить неправильно, - рассуждают саянцы в соцсетях.

Чтобы тень супружеской измены не пала на невиновных Наташ, автор анонимного послания не поленился и даже указал стрелочкой на конкретную квартиру. А также оставил краткий, но емкий комментарий, посвященный изменщице. В нем он охарактеризовал ее как легкодоступную женщину. Откуда у неизвестного художника такая осведомленность о чужой интимной жизни, остается неизвестным. В соцсетях предположили, что возможно, вероятным создателем послания могла быть женщина, которая узнав об измене мужа, решила вывести разлучницу Наташу на чистую воду.

- Покажите уже саму Наташу, - интересуются роковой красоткой жители Саянска.

Неизвестно, дошло ли послание до адресата, супруга Наты, как и то, как отреагировал на такую печальную новость обманутый муж . Возможно, что в скором времени, скандально известную Наташу ждет серьезный разговор.